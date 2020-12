Puente afirma que los Reyes Magos se acercarán a los vallisoletanos el día 5 pero sin horario fijado "ni aglomeraciones"

20M EP

NOTICIA

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que el Ayuntamiento no se siente "afectado" por la recomendación que ha lanzado la Junta de Castilla y León para que no se celebren las tradicionales Cabalgatas de Reyes y ha recordado que la opción que previsto el Consistorio "con los Reyes Magos" no es "una cabalgata ni móvil ni estática, como harán en la ciudad de Madrid".