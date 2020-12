Cantó esperar tancar amb Puig el suport de Cs als pressupostos per a incloure la baixada d'impostos

La seua principal condició és que els grups que recolzen al govern (PSPV-Compromís-Unides Podem) recolzen tant el fons Covid de 76 milions per als sectors afectats en la llei de pressupostos com aquesta baixada d'impostos en la llei de mesures fiscals o acompanyament. Són els dos serrells que van quedar pendents en la votació d'esmenes, encara que confia que tiren endavant.

Mentre Cantó creu que el fons s'aprovaria tal qual com proposa Cs, la negociació dels impostos continua per a quadrar aquesta proposta amb la reforma fiscal que planteja el Botànic perquè els rics paguen més. En tot cas, seria la primera vegada que un partit de l'oposició recolza els pressupostos de la Generalitat.

"Si tot va bé, tancarem l'acord i podrem dir que votarem 'sí'", ha declarat en un esmorzar informatiu a tres dies de la seua reunió amb el president i líder del PSPV, després de destacar la negociació "titànica" de Ciutadans durant les últimes setmanes.

De moment, Cantó ha tret pit de les seues propostes acceptades fins ara, com la contractació de 500 infermeres i 250 metges, la creació de 2.000 places en residències de majors (1.500 mitjançant col·laboració públic-privada que "el tripartit no volia"), el bo de comerç, les ajudes a l'FP, els huit milions per al turisme o l'ampliació del 'Bo Viatge CV'. Són, al seu juí, mesures que van a millorar la vida dels valencians en aquest moment dramàtic.

Després dels pressupostos, ha confiat que es mantinga el "canal de confiança" amb Puig per a "seguir aportant sentit comú i centre i seguir aconseguint acords. Encara que ha agraït la postura del PSPV, ha volgut donar-li una "sensació de normalitat" perquè creu que no hauria de ser estrany que govern i oposició òbriguen canals per a treballar conjuntament.