Coronavirus.- La Policia Nacional interposa 50.000 propostes de sanció a la Comunitat en el segon estat d'alarma

Segons ha informat Delegació de Govern a Europa Press, la majoria de les sancions s'han imposat per no usar mascareta i per incomplir la restricció nocturna de la mobilitat -toc de queda-. El decret d'estat d'alarma limita les llibertats individuals a causa de l'emergència sanitària pel coronavirus.

Sobre aquest tema, la delegada del Govern de la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, va mantindre aquest dijous a la vesprada una reunió de coordinació per videoconferència amb els subdelegats d'Alacant, Castelló i València a l'espera de conéixer les noves restriccions proposades per la Generalitat Valenciana.

Aquest matí, Calero s'ha reunit amb els comandaments de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per a intensificar el tancament perimetral després de l'anunci realitzat pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i a l'espera de conéixer la literalitat del nou decret.

Calero ha traslladat als comandaments policials que va a haver-hi "tolerància zero" amb l'incompliment d'aquestes normes. La Policia i la Guàrdia Civil seguiran en alerta durant el període del Nadal per a vigilar que es compleixen amb totes les normes sanitàries.

La delegada també assistirà a la reunió de coordinació convocada per la Generalitat Valenciana aquest divendres en el Palau.