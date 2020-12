Coronavirus.- Conhostur assegura que les noves restriccions suposen "un tancament encobert" per al sector

Des de Conhostur lamenten que "de nou s'han pres decisions improvisades, amb canvis del criteri inicial establit", a una setmana de la celebració de les festes en plena campanya de Nadal.

Per a l'hoteleria, avançar el toc de queda a les 23.00 hores, que comporta l'avançament del tancament dels establiments, va a afectar directament el servici de sopars, que en molts restaurants serà "inviable" oferir, especialment en els restaurants gastronòmics, i s'elimina el segon torn per a molts locals que a més havien recorregut a aquest sistema per les limitacions d'aforament.

"En aquests moments, tenint en compte que per a molts negocis la campanya de nadal podria ser l'últim revulsiu abans de plantejar-se un tancament definitiu, aquestes limitacions suposen la punta per al sector tant de la restauració, com l'oci i l'hostalatge", asseguren.

L'hoteleria porta treballant des de fa més d'un mes a un 30% de l'aforament interior i un 50% de l'aforament en les terrasses, no obstant açò, a nivell d'impostos, taxes, lloguers, els empresaris estan havent de fer front a tots els pagaments com si l'activitat empresarial estiguera funcionant a un 100%. Aquestes mesures suposen un "tancament encobert per a un sector que segueix sense rebre cap tipus d'ajuda directa", han remarcat.

Conhostur ha condemnat així la "falta de sensibilitat" cap a les 35.000 empreses que conformen l'hoteleria a la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, ha assenyalat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, "segueix sense rebre al sector, a pesar de les nombroses peticions" que s'han realitzat en últimes setmanes per a mantindre eixa reunió en la qual poder reclamar un pla d'ajudes urgent i necessari per a garantir la viabilitat i el manteniment de les empreses hosteleres".

"Una vegada més ens veiem sotmesos a la improvisació tant del Govern central com autonòmic, que amb aquests canvis genera un missatge confús cap a la ciutadania, i revela una falta de previsió i anticipació en la presa de decisions, a diferència de les polítiques d'actuació d'altres països europeus com Alemanya, que acompanyen les mesures restrictives a l'activitat empresarial amb ajudes directes compensatòries", lamenta la Confederació en un comunicat.

Per açò, Conhostur exigeix al president de la Generalitat, Ximo Puig, que "demostre respecte cap a aquest sector -que representa el 6,8% del PIB- i convoque de forma imminent la reunió que portem setmanes esperant".

"L'hoteleria, una vegada més, actuarà de forma responsable complint amb totes les restriccions imposades com ho ha vingut fent des de l'inici d'aquesta crisi, però sense cap dubte les mesures sanitàries han d'anar acompanyades de mesures econòmiques que ajuden realment el teixit empresarial hosteler i turístic de la Comunitat Valenciana", conclou el comunicat.