Ivace implanta un programa d'autodiagnòstic per a empreses

Com a resultat del projecte, l'Ivace ha implantat un servici d'autodiagnòstic per a empreses amb interessos en els mercats exteriors. Es tracta d'una ferramenta que facilita a les empreses la presa de decisions relacionades amb el seu pla d'internacionalització, així com la detecció de debilitats i fortaleses del mateix. Després de la realització del diagnòstic, l'Ivace recolza l'empresa de forma personalitzada.