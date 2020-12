Coronavirus.- Cs demana complir les restriccions en Nadal: "Ningú ens pot prohibir que siguem responsables"

El líder de Cs a la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha cridat els valencians a complir les últimes restriccions decretades per la Conselleria de Sanitat per a les festes, a més de demanar que estiguen basades en criteris científics i no en "politiqueig".