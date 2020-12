Cvirus.- Les residències permetran eixides vacacionals i visites en Nadal mentre no se supere el nivell 3 d'alerta

Així ho estableixen dos resolucions del departament que apareixen publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb les quals les mesures en aquest àmbit s'adapten als nivells d'alerta que va introduir el Govern amb l'estat d'alarma. Estaran en vigor entre el 24 de desembre i el 6 de gener.

Les mesures es diferencien segons nivells d'alerta. En l'1 serà l'únic en què es permetran eixides sense pernoctació, encara que aquestes solament podran ser tres en tot el període i en dies no consecutius. A més, els residents solament podran acudir al domicili d'un únic grup de convivència, al qual no podran acudir uns altres.

A la tornada no es requerirà un aïllament, però sí es portarà un major seguiment per part del personal del centre i les famílies hauran d'avisar si tenen un possible contacte amb alguna persona contagiada. No es permetran les eixides si el resident té més de 37 graus abans d'eixir ni si hi ha una persona contagiada en el nucli familiar.

Aquestes premisses per a eixir del centre també s'aplicaran a les eixides vacacionals, que es permetran fins al nivell 3 d'alerta. No obstant açò, a la tornada sí es requerirà una prova PCR negativa realitzada 72 hores abans del reingrés i un aïllament en habitació individual durant 10 dies a l'arribada.

Les persones que vullguen eixir al domicili familiar de vacances durant el Nadal hauran de fer-ho per un període igual o superior a set dies, i sempre acudir a un únic domicili amb un sol nucli de convivència, del que es considerarà que el resident forma part durant la seua estada. Durant les vacances no es podrà entrar en contacte amb altres grups de convivència. Les eixides vacacionals hauran de sol·licitar-se amb antelació.

VISITES

Les visites també estaran permeses fins al nivell 3, i hauran de ser o bé d'una persona sola, o com a màxim de tres si aquest són convivents. Les persones visitants hauran de portar un equip de protecció individual (EPI) que com a mínim constarà d'una mascareta quirúrgica, se'ls prendrà la temperatura en entrar i hauran d'observar totes les mesures d'higiene.

En el cas que el centre dispose d'espais a l'aire lliure, les visites es duran a terme preferentment en ells. Entre una i una altra visita, el personal del centre haurà de desinfectar les dependències utilitzades.

En el nivell 4 d'alerta no es permetrà cap d'aquestes tres possibilitats.