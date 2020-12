Colegio de Psicólogos anima a mostrar afecto y hacer sentir importantes a los mayores para mejorar su Navidad emocional

Así lo ha hecho saber la psicóloga en el Centro de Día de Alhama de Murcia y miembro del Grupo de Envejecimiento del Colegio de Psicólogos de Murcia, Aida Cano Esparza, quien ha señalado que, en general, las familias están "más preocupadas" con motivo de la pandemia y los cuidadores, a nivel emocional, están registrando más problemas. Porque estar pendiente de una persona mayor "ya de por sí conlleva una exigencia emocional elevada", explica.

En este sentido, el Grupo de Envejecimiento del Colegio de Psicólogos de Murcia considera importante hacer recomendaciones para mejorar la Navidad tanto de personas mayores como de allegados. Y es que, añade, el entorno también se siente a veces "impotente" a la hora de echar una mano a nivel emocional, sobre todo en la actualidad, con las restricciones especiales que impone la pandemia.

Así pues, el Colegio ha elaborado unas recomendaciones dirigidas tanto a los mayores como a sus allegados para sobrellevar mejor esta Navidad a nivel emocional y que divulgará en sus perfiles en redes sociales. "Estas navidades puede que no sean perfectas, pero seguro que van a estar llenas de momentos maravillosos que celebrar", ha manifestado Cano.

RECOMENDACIONES PARA LOS ALLEGADOS

Los consejos del Colegio de Psicólogos incluye recomendaciones "fáciles" de ejecutar para cualquier persona que quiera mejorar la Navidad de las personas mayores y hacer que las disfruten más a nivel emocional. "Los consejos no están dirigidos necesariamente al cuidador principal o a la familia, sino a cualquiera que quiera mejorar la Navidad de una persona mayor que sea importante para él", ha afirmado.

De todas las recomendaciones, la más importantes es conseguir que la persona mayor se sienta "importante y significativa", percibiendo que su vida tiene un valor. "Podemos transmitirles que son personas importantes teniendo un contacto rutinario con ellos, porque nos interesamos por ella", explica.

También aconseja interesarse por los gustos y aficiones de los mayores, porque "así les daremos una ocupación que tenga valor para ellos". Asimismo, emplaza a cuidar el lenguaje y a ayudar a las personas mayores a relativizar la situación actual, porque así se les demuestra afecto.

"Si a esto le añadimos tener algún detalle de alto valor emocional, van a notar que les estamos transmitiendo que son personas valiosas", según Cano. Además, recordar a los mayores cuáles son sus fortalezas les va a ayudar también a superar estos momentos difíciles porque tienen que hacer memoria de los recursos que han usado anteriormente para hacer frente a situaciones adversas que seguro que han tenido que solventar en el pasado.

"Y si tenemos la suerte de poder acompañar a los mayores en alguna salida, también les vamos a aportar un mayor bienestar", según Cano, porque suele haber un consumo de televisión muy elevado en éstas edades, por lo que el tomar un poco el aire y poder conversar también les va a ayudar.

PRINCIPALES PATOLOGÍAS

Respecto al efecto de la pandemia y del confinamiento en el colectivo de personas mayores a nivel psicológico, Cano explica que los profesionales han detectado principalmente un agravamiento de anteriores patologías. Por ejemplo, cuando la persona mayor padecía una demencia, esta se ha agravado; y si presentaba un trastorno de tipo emocional, depresión o ansiedad, también ha empeorado.

Durante el confinamiento más estricto, en la primera oleada, el Colegio de Psicólogos habilitó un teléfono de ayuda y fue el momento de mayor demanda, sobre todo, por parte de familias que pedían "consejos porque había diferentes tipos de alteraciones".

Además, los psicólogos que trabajan en los centros de día y residencias atendiendo a personas mayores también detectaron un agravamiento de patologías anteriores y, a nivel general, una mayor ansiedad y más depresión. "Algunas veces no termina de aparecer un trastorno depresivo, pero sí más síntomas de tristeza", afirma.

De la misma forma, Cano ha advertido que aparece la sensación de soledad, no solo porque no pueden estar en contacto con otras personas, sino por no poder llegar a conectar emocionalmente con otros.

CONSEJOS PARA LOS ANCIANOS

En este sentido, el Grupo de Envejecimiento del Colegio de Psicólogos de Murcia ha elaborado también una serie de recomendaciones dirigidas a las propias personas mayores para sobrellevar mejor las fiestas.

Por ejemplo, El Colegio insta a las personas mayores a llevar a cabo una planificación de las actividades, con un horario, para evitar la sensación de vacío. Además, les emplaza a conectar con los demás "y con uno mismo" porque Cano advierte que, a veces, "estamos esperando a que vengan los demás a nosotros, cuando nosotros también podemos iniciar ese contacto".

De la misma forma, aconseja a los mayores aprovechar estos días para conectar con ellos mismos, detectando qué es lo que les gusta y en qué situación vital se encuentran, averiguando cuál es su propósito vital.

"También es importante mostrar agradecimiento a las personas que han estado pendientes de nosotros, porque les va a hacer sentir bien tanto a ellos como a las personas a las que dirigen el agradecimiento", según Cano, quien también remarca lo beneficioso que es "participar y sentirse integrado en los eventos sociales, en la medida en que cada uno pueda".

También les ha instado a celebrar siempre con música y con bailes . Además, explica que el hecho de poder rememorar momentos felices del pasado, "nos va a traer a la memoria situaciones que nos han hecho ser felices y revivir esas emociones que hemos tenido anteriormente", ha afirmado. Además, cree que esto les puede ayudar a apreciar más el sentido que ha tenido su vida.

Cano también aconseja "querernos a nosotros mismos, querernos un poquito más, no ser tan exigentes, valorar todos los logros que hemos tenido y felicitarnos por todo lo que hemos superado".

CON LAS PREVENCIONES POR EL COVID

Cano aconseja, además, a llevar a cabo estas medidas con todas las precauciones derivadas de la situación derivada de la pandemia. Por ejemplo, explica que en los centros de día se estudia cada caso particular y, según las recomendaciones, "se hace una actuación u otra, según las necesidades individuales".