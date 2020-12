Carlos Jean cuenta su verdadera opinión sobre Isabel Pantoja tras compartir plató en 'Idol Kids'

Durante meses de grabación, Carlos Jean ha compartido plató con Isabel Pantoja, la mujer más buscada en el panorama español a partir del escándalo que desveló su propio hijo, Kiko Rivera. Ahora, el conocido DJ ha desvelado cuál es su opinión sobre la tonadillera.

"Siempre me gusta hablar de las cosas que veo y las cosas que percibo, es una compañera de trabajo y es una persona con la que me llevo de maravilla, me ha tratado de maravilla", ha comentado a Europa Press.

A veces, como integrantes del jurado de Idol Kids no coincidían, pero Jean ha explicado la buena relación personal que mantienen: "Es una persona fantástica, no puedo decir nada malo de ella porque lo que conozco es bueno".

"Es una mujer mayor dentro de lo que cabe, pero es Isabel Pantoja, es una mujer fuerte, responde tras afirmar que "no le extraña" que no quiera tener contacto con nadie después de esa polémica familiar.

Desde que Rivera destapó el engaño de las pertenencias de su difunto padre, Paquirri, a mediados de Noviembre, nadie ha podido conseguir ninguna declaración directa de la cantante.