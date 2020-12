¿Dónde está Calderón de la Barca? Los investigadores buscan sus restos entre los muros de una iglesia madrileña

Cuentan que los restos de Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) se perdieron en un incendio durante la Guerra Civil, pero las últimas palabras de un sacerdote en su lecho de muerte han abierto la posibilidad de que el nicho perdido del dramaturgo esté escondido entre los muros de una iglesia madrileña.

Un equipo de investigadores del CEU San Pablo reanudó este jueves la búsqueda del nicho con los restos de Calderón -iniciada en 2019 y suspendida por la pandemia-, que se está llevando a cabo en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores mediante un georradar, una vez obtenido el permiso de la Comunidad de Madrid.

De esta forma, el equipo busca poner fin a una investigación histórica y hallar los restos del famoso dramaturgo autor de 'La vida es sueño' que, desde 1681, fueron trasladados a cinco lugares diferentes. ¿El último? La actual iglesia Nuestra Señora de los Dolores, depositados en 1902, que fue asaltada por los milicianos en 1936 y ardió en llamas durante dos días.

"Los restos de Calderón no han desaparecido. Se colocaron en un nicho que se hizo en la pared"

El nicho fue dado por perdido durante décadas, hasta que en 1964, un sacerdote congregante de la iglesia reveló, en su lecho de muerte, que los restos de Calderón no habían desaparecido porque nunca estuvieron en la arqueta de mármol, ya que se habían colocado en un nicho hecho en la pared.

"No se preocupe. Los restos de Calderón no han desaparecido. No estaban en la arqueta de mármol. Se colocaron en un nicho que se hizo en la pared. La arqueta era una cosa simbólica", confesó el sacerdote al capellán Vicente Mayor.

No obstante, murió sin poder desvelar el paradero de los restos, que Vicente Mayor trató de encontrarlos sin éxito, pues era "como buscar una aguja en un pajar".

Una auténtica "película de detectives"

"Y aquí empieza la película de detectives", declaró a Efe, la titular de Literatura española en la Universidad CEU San Pablo, Ángeles Varela, que forma parque del equipo multidisciplinar al frente de la búsqueda, en el que participan expertos de todo tipo, desde genetistas, arqueólogos o historiadores.

Según Varela, los datos recabados por la investigación dicen que la urna "tiene adornos de bronce", un detalle -explica- que podrá facilitar indicios de la localización y hacer la búsqueda "sin necesidad de agujerear los muros".

Para ello, usarán un georradar -una tecnología no invasiva que permite detectar y localizar restos enterrados mediante señales de radiofrecuencia- en una búsqueda para la que cuentan con un plazo aproximado de tres meses.

De esta forma, podrán obtener una radiografía de las paredes en las que sospechan que podrían estar los restos de Calderón de la Barca, desde los perímetros, suelo y subsuelo de la iglesia a los edificios anexos, "para despejar cualquier incógnita o cualquier hipótesis", señaló este jueves el director del proyecto, Pablo Sánchez Garrido.

"Si la hipótesis que se está detectando es correcta, nosotros vamos a detectar perfectamente que detrás hay un objeto exógeno a lo que tendría que haber una pared", indicó. Así, si en una pared suele haber yeso, tuberías y aire, el georradar será capaz de marcar si hay un objeto -en este caso, la urna- oculto en su interior.

"A partir de ahí es cuando entran los arqueólogos, que tendrían que hacer un sondeo, verificar los contenidos de esa anomalía tras la pared y posteriormente, si el resultado es positivo, tendrían que haber un análisis forense y morfológico de lo que hay; en el caso que sea material osteológico", explicó Luis Aval, integrante del equipo que también participó en la búsqueda de Marta del Castillo y hace cuatro años, en la de los restos de Miguel de Cervantes.

De hallarse los restos ¿cómo se demostrará que son de Calderón?

El objetivo principal de esta exhaustiva búsqueda es averiguar si están, o no, los restos del dramaturgo tal y como confesó el sacerdote en su momento. En el caso de que se hallaran, para salir de dudas, se cotejarían con un dedo de Calderón de la Barca identificado en un teatro de Barcelona.

En ese caso, explicó Varela a Efe, los restos seguirían en el mismo sitio en que se encontraron. "Simplemente se trataría de identificar y poner una placa donde dijera, 'Aquí siguen estando los restos de Calderón, no han desaparecido', ha señaló.