De Palau en ruïnes a seu per a l'art a València

El Centre d'Art Hortensia Herrero de València obrirà les seues portes al públic en 2023 amb el doble objectiu d'oferir “una llar per a l'art contemporani” i recuperar un edifici patrimonial i “icònic” que alberga “la història viva de la ciutat”.

Així es va posar en relleu durant la primera visita als mitjans per a conéixer l'estat de les obres que s'estan duent a terme en el Palau de Valeriola –futura seu del centre cultural situat al carrer de la Mar de la capital valenciana–, un immoble al qual “li ha tocat la loteria”, ja que, d'estar “en ruïna total”, ha passat a disposar d'un pressupost obert per a recuperar la seua esplendor i actualitzar-se amb una intervenció “neutra” i alhora “integrada” tant en el barri com a la ciutat.

En el recorregut van exercir de guies la directora gerent del Centre d'Art, Alejandra Silvestre, i el soci arquitecte de l'estudi ERRE, José Martí. Tots dos van subratllar les sorpreses que està traient la llum aquest palau de principis del segle XVII, però la intervenció arqueològica del qual està permetent valuoses troballes d'èpoques prèvies. “En aquest edifici està el passat, el present i el futur de València. Resumeix la història de la ciutat: des de la Valentia romana, l'època musulmana, la jueria medieval o l'esplendor de la Ruta de la Seda en el segle XVIII”, va emfatitzar Silvestre.

El Centre Hortensia Herrero obrirà en 2023 com a "llar d'art contemporani" Europa Press

Les obres, que van començar en 2018 (després de la compra del palau en 2016), possibilitaran l'adequació de més de 3.500 metres quadrats per a desenvolupar activitats i al voltant de 40 sales. Martí va detallar algunes de les fites de la intervenció sobre l'espai, “que no pretén ser protagonista”, sinó plantejar una continuïtat entre l'antic i el nou i acompanyar als visitants en un itinerari “natural” per l'edifici.

Amb eixa fi, l'actuació es divideix en dues zones. D'una banda, el volum principal del Palau de Valeriola en el qual s'han desenvolupat els treballs més importants de rehabilitació i conservació, i, per un altre, l'edificació de Sant Cristóbal. En el Palau de Valeriola, la labor se centra en la sala noble i les seues dependències laterals, el nucli de les quals quedava constituït pel pati principal amb una escala senyorial i un atzucac, és a dir, un carreró que seguia les traces de l'antiga jueria.

Visites amb història

El recorregut que es plantejarà al públic convidarà a conéixer els racons condicionats, però també les rellevants troballes arqueològiques revelades. En concret, es preveu que els espectadors accedisquen per la planta baixa, on figuren algunes sales d'exhibició vinculades a la part posterior dels murs de Sant Joan de l'Hospital. Continuaran per l'escala del pati a la primera planta, lloc de la sala noble, els espais expositius entorn d'aquesta i una xicoteta capella.

Després, ja en la planta segona, seguiran les exposicions fins al tercer i últim pis on, a més de la andana, es troba una zona de descans amb un mirador amb vista a l'església de Sant Joan, la ciutat de València i el jardí interior. Després de gaudir d'aquest paisatge, es passa a l'edifici de Sant Cristóbal per a recórrer els seus espais expositius de manera descendent fins al soterrani, que integrarà els murs del circ romà –del segle II– descoberts. El periple culmina al jardí, amb una superfície pròxima als 250 m².

També s'ha localitzat un forn baixmedieval del segle XIV. A més, en els últims mesos s'ha trobat la part superior del crani d'un cavall que podria ser part d'algun acte ritual, un enterrament d'una jove de 12 anys amb una botella de perfum que sembla datar del segle III d. C. i restes ceràmiques de totes les èpoques. Al pati posterior del palau, també s'han documentat 22 enterraments en l'antic cementeri de Sant Joan de l'Hospital.

Col·lecció privada

La fundació que impulsa la vicepresidenta de Mercadona naix per a “compartir amb la societat l'art contemporani més rellevant en l'àmbit internacional” amb fons de la seua col·lecció privada, que inclou noms com Andreas Gursky, Anselm Kiefer, Georg Baselitz o Anish Kapoor.