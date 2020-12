València amplia al 12 de juliol el termini per a pagar l'IBI de l'any que ve

L'Ajuntament de València modificarà el calendari tributari de 2021 per a ampliar el període de pagament voluntari de l'Impost de Béns immobles (IBI) fins al 12 de juliol. Així ho va anunciar aquest dijous el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, qui va avançar que la Comissió d'Hisenda del Consistori aprovarà aquest divendres la modificació. “L'Ajuntament estarà al costat de les persones i les empreses que pitjor ho estan passant en el període econòmic més complicat”, va manifestar Sanjuán.

D'aquesta manera, “cap valencià o valenciana haurà de pagar els tributs municipals de 2021 abans del 12 de juliol si així ho decideix”, ja que l'ampliació del calendari serà voluntària, va informar l'Ajuntament. Segons Sanjuán, “aquelles persones i empreses que vulguen mantindre el pagament en el moment en què tradicionalment se sol pagar, podran continuar fent-ho”.

Al seu judici, amb aquesta mesura “la ciutat de València demostra que està al costat dels quals pitjor ho estan passant en el moment més complicat”.

Per part seua, el portaveu municipal de Ciutadans, Fernando Giner, va qualificar de “bona notícia” que els sis primers mesos de l'any vagen a ser de manca respecte al cobrament dels impostos. “Això és gràcies a l'acord pressupostari al qual arribarem amb el Govern municipal el passat 19 de novembre”, va recordar Giner, qui va afegir que, si a aquest anunci se li suma que 1.400 famílies més gaudiran aquest curs del xec escolar de 0 a 3 anys, “veiem com dos dels set punts exigits per Cs en l'acord s'estan ja portant a la pràctica”.

Des del PP, la seua portaveu, María José Catalá, considera que el retard del calendari de pagaments d'impostos municipals és una mesura “insuficient i hauria de vindre acompanyada de bonificacions i reduccions d'impostos i taxes”.