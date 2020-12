Un hombre entra en prisión tras haber violado a una mujer que confundió su coche con el taxi que había reservado

Sola Austin Warikwah, un hombre de 39 años y guardia de seguridad, ha entrado en prisión por violar a una mujer que se subió a su coche tras confundirse y pensar que era su taxi reservado previamente en el centro de Londres, Inglaterra.

El hombre compareció en los juzgados de Southwark Crown el jueves 17 de diciembre, donde fue encarcelado con una pena de siete años por un delito de violación. Además, recibió una Orden de Prevención de Daños Sexuales (SHPO, por sus siglas en inglés) y fue colocado en el registro de delincuentes sexuales de por vida.

Warikwah ya había sido declarado culpable del delito por un veredicto unánime del jurado tras un juicio de una semana, en el mismo tribunal, el viernes 18 de septiembre.

Durante el juicio, el tribunal escuchó cómo en la madrugada del 22 de abril de 2019, la víctima femenina de 25 años se subió al automóvil de Warikwah en Embankment, creyendo que él era el taxi que se había reservado para llevarla a casa. Warikwah tomó la decisión de llevar a la mujer a un estacionamiento de varios pisos en el barrio de Victoria, donde la violó.

En el momento del incidente, Warikwah estaba empleado como guardia de seguridad. Sus trabajo incluía patrullar áreas en el centro de Londres durante la noche: el estacionamiento donde se cometió el delito era uno de los sitios de patrulla en su ruta.

Durante su terrible experiencia, la mujer logró enviar mensajes a una amiga. Ella escribió: "Me han violado. Me siento fatal. Este taxi no me llevará a casa. Estoy asustada." Cuando finalmente logró escapar del vehículo, la mujer tuvo el coraje de tomar fotografías de su atacante cuando éste abandonaba la escena.

Los detectives de Westminster iniciaron una investigación inmediata, llevando a cabo extensas investigaciones de CCTV, teléfonos y vehículos que finalmente identificaron a Warikwah. Una vez identificado, fue localizado y detenido en su domicilio dos días después.

El detective John Paton, encargado de la investigación, dijo: “Sola Austin Warikwah es un delincuente sexual depredador que atacó a una mujer vulnerable y desprevenida que viajaba sola".

“Debido a la valentía y rapidez de pensamiento de la víctima, la asistencia del público y la veracidad de la investigación, se ha colocado a un delincuente peligroso donde ya no es una amenaza para las mujeres. Espero sinceramente que la sentencia dictada hoy aliente a otras víctimas de delitos sexuales a presentarse”, concluyó Paton.