Puig tanca la Comunitat Valenciana en Nadal

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar aquest dijous un enduriment de les restriccions en la Comunitat Valenciana de cara al Nadal. Amb més d'una hora de retard respecte a l'horari previst, va comparéixer el líder del Consell en roda de premsa per a comunicar tres mesures de gran importància que entraran en vigor a partir del dilluns.

La més important, potser, és que el tancament perimetral de la Comunitat es prolongarà fins al pròxim 15 de gener sense excepcions, la qual cosa implica que no es podrà entrar ni eixir de la regió durant les festes excepte causa justificada, com, per exemple, motius laborals o metges. “Només els residents en la Comunitat podran tornar, però ningú més”, va afirmar Puig, que va voler deixar clar que “ni familiars ni reunits” d'altres comunitats autònomes podran entrar a la regió.

És a dir, fins a mitjan gener només podran accedir a la Comunitat aquells valencians que per motius laborals, educatius, etc. estiguen residint fóra i vulguen tornar a la seua llar. I el control serà ferri perquè Puig va advertir que mantindrà “una reunió amb els cossos de seguretat” perquè eixe tancament perimetral “siga el més efectiu possible”.

Una altra mesura anunciada pel president és que les reunions familiars durant les festes nadalenques “no podran ser de més de sis persones en cap cas i sense excepcions”, tant en l'àmbit públic com en el privat. A més, en eixes reunions no podran mesclar-se més de dos grups de convivència.

La tercera mesura que va traslladar Puig va fer referència al toc de queda nocturn, que començarà a les 23.00 hores i només hi haurà dues excepcions, en la Nit de Nadal i la Nit de Cap d'Any, els únics dies en què la mobilitat estarà permesa una hora més, fins a la mitjanit.

El president valencià, que va comparéixer al costat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va anunciar eixes tres mesures que van ser acordades prèviament en la reunió de la Mesa de Coordinació Interdepartamental. Va admetre, això sí, ser molt conscient que aquest increment de les restriccions una setmana abans que comencen el Nadal trastocarà molts plans i per això va demanar “disculpes” als valencians. “No ens agrada corregir mesures. Sé que canviar les restriccions a només 12 dies després d'haver anunciat unes altres trastocarà molts plans, però la situació de la pandèmia canvia i nosaltres hem d'adaptar-nos a ella”, va dir.

“Com tothom pot entendre, si la situació epidemiològica i d'incidència del coronavirus està canviant, cal adaptar-se a la nova realitat per a combatre millor la pandèmia perquè pitjor serien les conseqüències de no fer-ho”, va afegir Puig, que va justificar aquestes noves limitacions en què la incidència de la Covid “ha crescut un 27% en l'última setmana” i en què “portem quatre dies consecutius amb més de 2.000 casos de coronavirus”.

Aquestes dades, va dir, “ens obliguen a reaccionar” perquè “estem jugant-nos la salut, el treball i el futur dels valencians i no el com celebrar el Nadal”. Va demanar, a més, prudència i responsabilitat a la ciutadania per a respectar les noves directrius del Consell: “Saltar-se les restriccions significa perjudicar la resta. No caiguem en la temptació de fer-nos paranys. Per molts plans que tinguem, per moltes ganes que tinguem i per farts que estiguem d'aquesta situació, per favor, no caiguem en la temeritat de saltar-nos aquestes restriccions i pensar això que un dia és un dia. No valen excuses. No podem ser insolidaris”.

“És dolorós haver de restringir més el Nadal, però és el que toca per prudència i responsabilitat”, va subratllar, i va recomanar que les pautes a seguir aquestes festes han de ser “el propi domicili, les relacions amb la unitat de convivència, els desplaçaments segurs i les compres escalonades”. Va emfatitzar que cal celebrar “un Nadal amb alegria responsable”.

Una vacunació “ràpida i segura”

El cap del Consell va demanar a la ciutadania que extreme la prudència durant la celebració de les pròximes festes nadalenques i va assegurar que la Comunitat Valenciana està preparada per a escometre el procés de vacunació contra la Covid-19 de manera “ràpida i segura”.

Durant el matí, Puig va visitar les localitats alacantines d'Ibi, Onil i Xixona, on va visitar fàbriques torroneres i jogueteres. Després de destacar el desplegament de centres i la capacitat dels sanitaris, va afirmar que la vacunació es realitzarà “amb totes les garanties”.