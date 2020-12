El Govern anuncia el endurecimiento de las restricciones en Navidad

El Govern anuncia este viernes por la mañana el endurecimiento de las restricciones para frenar los contagios de coronavirus, en una comparecencia conjunta del presidente en funciones, Pere Aragonès, y la consellera de Presidència, Meritxell Budó.

Las nuevas medidas entraran en vigor lunes 21 diciembre y se mantendrán el 11 de enero de 2021 con excepciones concretas para los días festivos. Así mismo, Aragonès ha informado de que se irán evaluando las medidas durante las Navidades "por si es necesario modificarlas y endurecerlas".

Antes de anunciar las medidas concretas, el presidente en funciones, Pere Aragonès, ha avisado: "Esta no será la Navidad que queríamos, no podrá ser", y ha recordado que en Cataluña "el aumento de contagios no está estabilizado, siguen creciendo los contagios. Hay que frenar la Covid cueste lo que cueste".