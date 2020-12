Anita Matamoros responde a las críticas que ha recibido por su nuevo negocio: "Llevo 3 años estudiando para esto"

Este jueves, Anita Matamoros se mostró muy contenta y feliz de poder compartir su nuevo proyecto profesional en Instagram: Anita's Box, su empresa de personal shopper y asesoramiento de estilo. Sin embargo, muchos son los usuarios que no han recibido la noticia tan alegremente como ella esperaba.

La hija de Kiko Matamoros y Makoke publicó este jueves un post en el que anunciaba su nuevo negocio a sus más de 630.000 seguidores de Instagram. Con una foto en la que parecía estar hablando por videollamada con un cliente, la influencer compartió con alegría su nueva etapa.

Tal y como se ve en su web, la hija del colaborador de Sálvame asesora a las personas interesadas sobre qué look se pueden poner en función de sus intereses, profesión, edad, etc. Tal y como se ve en su web, Anita Matamoros ofrece dos packs, uno por 59,90 euros y otro por 109,90 euros, con los que ofrece enlaces en los que mostrarán "de 2 a 5 outfits enteros según los gustos y necesidades" y, a modo de extra, el regalo de una prenda de su propio armario.

Su publicación se llenó rápidamente de comentarios negativos por el servicio que ofrecía, pero también lo hicieron en algunas imágenes de la cuenta oficial que ha abierto de Anita's Box y en las reseñas de su página web. Sin embargo, la it girl no dudó en contestar con mucha educación y tomándose las críticas como algo constructivo.

Muchos usuarios opinaron que les parecía un precio excesivo por enviar unos links con unos modelitos que "cualquiera se puede hacer" en la actualidad. "Lamento que no te parezca correcto el precio. Este, como en cualquier servicio, va en base a muchos factores que componen un servicio (tiempo destinado, valor del producto, experiencia que se ofrece, etc.). De todos modos, entiendo que no puede ser a gusto de todos", respondió ella a una usuaria.

Otros criticaron que alguien como ella fuera la que se dedicara a hacer estos asesoramientos y le pidieron que dejara esta función a los profesionales. "Únicamente aclarar que llevo cursando 3 años en el Instituto Marangoni una carrera específica para poder ofrecer este tipo de servicios como el que proporciono en Anita's Box. Una carrera que he realizado con el fin de poder dedicarme a este sector y dar estos servicios", contestó Anita Matamoros.

También quiso explicar a otros comentarios que era un servicio que ella misma hace, aunque tiene un equipo que la ayuda, y aceptó de buena gana y para mejorar los mensajes que decían que su página web estaba llena de faltas de ortografía y errores.