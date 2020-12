Asraf Beno reconoce haber tratado mal a Isa Pantoja en 'La casa fuerte' tras su expulsión

A menos de una semana de la final de La casa fuerte, que se emitirá el próximo lunes, la gala de este jueves contó con la expulsión de Isa Pantoja y su prometido, Asraf Beno. La pareja ha sido una de las grandes protagonistas a lo largo de todo el reality con motivo de los problemas familiares de ella y los conflictos con los compañeros de concurso de él.

Además, últimamente se ha criticado y juzgado mucho la manera en la que Asraf Beno trata a su novia. Colaboradores como Rafa Mora o Belén Rodríguez han señalado en bastantes ocasiones la posesividad y el desdén con el que Beno trata a Isa, y en redes se han compartido muchos vídeos de esas escenas, entre quienes reclamaban, por ejemplo, algún comentario al respecto por parte de Jorge Javier Vázquez.

A la entrada de ambos en plató, los comentaristas se lo hicieron saber, y Asraf reconoció que estaban en lo cierto. Pero, ¿Cómo justifica sus actitudes? El joven explicó haberse sentido solo en muchas ocasiones dentro del programa, algo que le sacaba de sus casillas, y que, en muchas ocasiones, había optado por mirar solo por sí mismo.

Y es que, según él, y tal y como compartió la pequeña de los Pantoja, ella tenía la cabeza en otra parte; fuera del programa, con sus problemas familiares. Los propios concursantes del programa opinaron, en alguna ocasión, que parecía que Isa estaba anulada por Asraf. Ante todo ello, la joven comentó que ambos tendrían que mantener alguna conversación sobre todos esos aspectos que la gente señalaba.

"Me he pasado con ella muchas veces, porque he querido ser egoísta y pensar solo en mí, debería de haber pensado más en ella", es la enseñanza que el marroquí ha extraído del programa. Lejos de apoyarle, Pilar Yuste dijo que su discurso había sido completamente populista: "has hecho populismo, te has exculpado de todo, sobre todo cuando dijiste que en España has tenido un montón de problemas porque eras marroquí. Es lo primero que soltaste y no lo has tenido. Y luego como has tratado de mal a Isa".