Jon, sin filtros con Nagore en 'First dates': "Vaya mierda de cita"

El concepto de cita ideal es muy diferente de una persona a otra ya que lo que puede enamorar a uno, puede ser el peor plan del mundo para el otro. Y eso fue lo que les pasó a Nagore y Jon este jueves en First dates, que no se pusieron de acuerdo en sus gustos.

Lidia Torrent fue la encargada de recibir al estudiante de Guernica, que admitió: "La fiesta no me compensa porque sales una noche y después de los primeros tragos, te olvidas de que estás gastando dinero y al día siguiente te sorprendes de que han desaparecido los billetes de tu cartera".

Torrent quiso saber cómo le había ido en el amor, a lo que el vizcaíno señaló que "soy joven todavía, pero me ha ido casi todo mal. No he tenido ni una pareja que sea duradera porque me aburre la monotonía".

Aunque admitió que "me gustan las rubias", el programa de Cuatro le emparejó con Nagore, una chica morena de Baracaldo: "Estudio Trabajo Social porque me gustaría cambiar un poquito de este mundo".

A Jon no le ha ido bien el amor, aunque confiesa que siempre suele ser él el que acaba con las rel-aciones. ¿Será Nagore la chica de la que no cansarse jamás? 😉 #FirstDates17Dhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/7smPemMlXj — First dates (@firstdates_tv) December 17, 2020

Tras conocerse en la barra, ambos se fueron a cenar a la mesa donde les llevó la camarera, y así poder conocerse un poco más, pero enseguida se dieron cuenta de que tenían gustos y personalidades muy diferentes.

Nagore leyó uno de los rascas del programa donde les preguntaban a donde llevarían a su pareja de First dates en la próxima cita. La joven afirmó que "te llevaría de paseo al monte, casi a escalar un monte empinado".

Jon, sorprendido por la proposición, exclamó: "¡Vaya mierda de cita!", a lo que la estudiante le respondió que "pues es a donde te llevaría...". El vizcaíno comentó que "en el caso de que hubiera una segunda cita, sería en un sitio con vistas, porque ir a andar al monte...".

O Jon tiene un problema y piensa en voz alta o al final va a resultar que no le ha gustado Nagore 😳 #FirstDates17D@firstdates_tvpic.twitter.com/7iUX4Z8eGi — WarnerBros TV España (@WarnerBrosITVP) December 17, 2020

"Cuando la he visto entrar por la puerta he pensado que no era mi prototipo, pero luego me he dado cuenta de que, por su personalidad, es una chica de diez, tal cual", admitió Jon de su cita.

El estudiante, al final, sí que quiso tener una segunda cita con Nagore: "Físicamente, y se lo he dicho a ella, no me ha entrado por los ojos, pero su personalidad me ha encantado". Ella, por su parte, señaló que "como amigos, sí volvería a verle, pero nada más".