La promesa de Pablo Motos a Arguiñano: "La próxima vez que vengas a 'El hormiguero', sabré cocinar"

El hormiguero cerró la semana celebrando este jueves la entrada al Club Platino del programa a Karlos Arguiñano que ya ha superado las diez visitas al espacio de Antena 3. El cocinero entró en un coche descapotable al plató y recibió su silla especial, la tarjeta y la taza que le diferencian del resto de invitados.

"Que no se me enfade Miguel Ángel Revilla", afirmó el invitado, que le regaló a Pablo Motos multitud de turrones y dulces navideños elaborados por sus hijos. "Que sepas que me los voy a comer todos", admitió el presentador.

Arguiñano acudió al programa para presentar su nuevo libro de cocina, La buena cocina. 900 recetas que siempre salen bien: "La vacuna está a punto de llegar, pero el libro de Arguiñano ya está y cualquiera de esas recetas vale para combatir cualquier cosa", comentó el cocinero.

.@karguinano nos presenta su nuevo libro “La buena cocina. 900 recetas que siempre salen bien” #ArguiñanoEHpic.twitter.com/quEBrEBIIX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 17, 2020

Y le advirtió a Motos entre risas que "menos gimnasio y más cocinar", mientras se señalaba el brazo. El valenciano se quiso defender, y señaló que "me parece muy difícil decir que siempre salen bien porque a mí me sale mal hasta el hielo".

Pero Arguiñano no desistió: "Te voy a decir una cosa, soy vecino de Javier Clemente – entrenador de fútbol- y ha aprendido a hacer en una semana flan, cuajadas, bizcocho y sopa de pescado. Cuando me ve me dice: ¡Me ha salido! porque esto le ha dado un vuelco a su vida".

"Si la gente hace las recetas como están marcadas en el libro, le sale a todo el mundo, lo garantizo", comentó el vasco, mientras que Motos insistió en que "he abierto el libro por donde hay unas croquetas. Para mí es imposible que cocine bien el crujiente de una y no me salga como un moñigo".

Arguiñano argumentó que "estoy vendiendo muchos libros todos los años, creo que soy el cocinero que más ha vendido en España y me encanta que me paren por la calle y me digan que les salen todas las recetas. La gente está feliz".

"Solo sé cocinar lo que se pone en la sartén y se da la vuelta, y espaguetis", admitió Motos. "Eso es muy poco para ti", afirmó Arguiñano, pero el presentador se comprometió a que "voy a probar y la próxima vez que vengas, sabré cocinar, no sé si mucho o poco, pero me voy a poner a ello a ver que me sale".