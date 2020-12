Dua Lipa confirma con sus últimos 'looks' el regreso de la moda de los años 60 para el 2021

Desde sus inicios, Dua Lipa ha sido una creadora de tendencias en toda regla, llegando a convertir su accidente capilar en uno de los looks estrella del 2020. Sus elecciones de estilo no dejan indiferente a nadie, pero eso no quita que a los pocos días ya los veamos recreados en el street style.

Ya sea para ir a la alfombra roja o en su día a día, la artista siempre sorprende con su estilo único, y los últimos outfits con los que se ha dejado ver por las calles de Nueva York e Instagram son la prueba de ello.

La cantante apareció con un total look de la colección de Moncler con el diseñador Richard Quinn formado por un abrigo acolchado con los pantalones y zapatos a conjunto de estampado de flores muy llamativo en tonalidades azules, blancas y negras.

Pocas horas después, la cantante volvió a subir otra foto llevando un conjunto diferente de la misma colección, esta vez con un estampado de cuadros blancos y azules que conjuntaban todo el look de chaqueta, falda, leotardos y zapatos.

Ambos conjuntos forman parte de la colección cápsula inspirada en los años 60 de la firma Moncler como parte de la línea Genius. Los estampados geométricos y los colores son los grandes pilares de la propuesta del diseñador que está dando mucho que hablar.

Pero no solo Dua Lipa ha sido la única en lucir las prendas de la colección, en marzo la gran diva Celine Dion se atrevió con un abrigo y medias del estampado por el que también se decantó la cantante británica.

Como no podía ser menos, una de las mayores influencers de Instagram también se ha apuntado a la propuesta sesentera de la firma. Kylie Jenner publicó a principios de este mes una fotografía donde la podemos ver con otro de los diseños de la colección, esta vez con el estampado de leopardo como protagonista y terminando de confirmar que los 60 estarán más presentes que nunca.