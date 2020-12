Muere Jeremy Bulloch, el actor detrás de la máscara de Boba Fett en Star Wars

Jeremy Bulloch, el intérprete detrás del cazarrecompensas Boba Fett en la primera triología de Star Wars, ha fallecido este jueves a los 75 años en Londres por complicaciones derivadas del párkinson que padecía desde hacía varios años, según ha confirmado su entorno en la web del difunto.

Bulloch fue el hombre detrás de la máscara de Boba Fett, aunque la voz original del personaje la interpretó otro actor.

Bulloch era un habitual de las convenciones de Star Wars, un auténtico fenómeno mundial, donde firmaba autógrafos y se tomaba fotografías con los seguidores más acérrimos de la ficción creada por George Lucas. De hecho visitó Gijón en 2015 en el marco de uno de dichos eventos.

Además, no solo participó en Star Wars, también apareció en papeles secundarios en la saga de James Bond y en la series Doctor Who o The Newcomers.