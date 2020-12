El refugi d'animals de Paterna estrena web per a fomentar les adopcions

En les pròximes setmanes s'aprovarà una ordenança municipal de benestar animal per a potenciar les adopcions, garantir el 'sacrifici zero' per a tots els animals i regular, per primera vegada, totes les conductes que puguen suposar un maltractament físic o psíquic, amb multes de fins a 18.000 euros.

Entre la informació disponible en la web s'inclou la raça de l'animal, el sexe, l'edat aproximada i altres dades d'interés, com si porten microxip o necessiten algun tipus de llicència, detalla el consistori en un comunicat.

La base de dades també compta amb informació sobre les instal·lacions, dades de contacte, notícies relacionades amb el refugi o preguntes freqüents que tenen les famílies que estan pensant a adoptar un animal.

La intenció és que aquesta informació siga el més accessible possible per a impulsar les adopcions a Paterna, que tenen un cost zero per a les famílies. Poden conéixer als gossos i gats cridant el telèfon del refugi i concertant cita prèvia, per a evitar aglomeracions i complir amb els protocols anti-Covid, ressalta la regidora de Benestar Animal, Merche Navarro.