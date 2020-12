La recuperació dels espais naturals, vital per a la integració social i econòmica

Durant molts anys diversos espais naturals de l’àrea metropolitana de Barcelona han romàs en la indiferència. Els rius més importants que la creuen, el Besòs i el Llobregat, per generacions han estat una barrera entre els municipis. En diverses zones la desídia ha portat a l’acumulació d’escombraries, amb sectors envaïts per vegetació exòtica i ocupats per horts i habitatges il·legals.

Des de l’AMB, a través dels plans PSG (Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans) es treballa intensament per a revertir aquest panorama.

Les accions encarades en els últims anys han reconvertit nombrosos sectors d’aquests rius i els seus afluents, amb la transformació dels seus marges en passejos sostenibles per als residents dels municipis riberencs i d’altres ciutats de l’àrea metropolitana.

Aquest canvi es va reflectint amb claredat aquestes setmanes, en què les mesures sanitàries davant la pandèmia han limitat la mobilitat entre municipis. Els caps de setmana, les senderes fluvials i altres espais verds són usats per milers de veïns que busquen el contacte amb la naturalesa.

Abans, la zona l'ocupaven horts il.legals. JP CHUET

Els dos rius de l'àrea metropolitana

En l’última dècada s’han invertit més de 30 milions d’euros en diferents projectes per a recuperar l’ecologia i l’ús social del riu Llobregat.

Actualment és possible recórrer els dos marges del riu des de la seva desembocadura al Mediterrani fins al municipi de Martorell, en un entorn recuperat que aporta una gran rendibilitat en termes ecològics i socials.

Quant al riu Besòs, el seu marge nord presenta un parc fluvial de cinc quilòmetres que es presenta com el principal espai d’oci i esports per als residents dels municipis de Santa Coloma de Gramanet, Montcada i Reixach i Sant Adrià del Besòs, així com dels districtes de Nou Barris, Sant Martí i Sant Andreu de Barcelona.

El PSG 2020-2023

Després de l’experiència del PSG 2016-2019, el 24 de novembre el Consell Metropolità va aprovar les línies principals del pla 2020-2023, que implicarà la inversió de 8,4 milions d’euros.

L’objectiu, a grans trets, és consolidar, recuperar i millorar la infraestructura verda de la regió metropolitana, que siguin espais de valor natural i ecològic però també social, cultural i econòmic.

Per això el pla PSG es divideix en quatre eixos d’actuació: invertir en els espais fluvials metropolitans dels rius Besòs i Llobregat, així com en els seus afluents i rieres adjacents; recuperar les zones degradades i resoldre els problemes de divisió que es donen entre els àmbits naturals i urbanitzats; integrar les infraestructures viàries, energètiques i de serveis en el paisatge metropolità i millorar la connectivitat entre els espais urbans i naturals, buscant solucions que siguin sostenibles i respectin a la naturalesa.

La premissa és que els espais naturals i urbans són part d’una mateixa realitat geogràfica i cultural, que han de mantenir una sinergia conjunta, on un àmbit es complementa amb l’altre.

Es tracta de comprendre que l’àrea metropolitana és un espai social i econòmic amb un valuós patrimoni paisatgístic i ambiental, que serveix per a millorar la qualitat de vida de les persones i promoure l’equitat social.

L'enfocament metropolità

Els ajuntaments són els que decideixen les actuacions necessàries en cada municipi. L’AMB actualment es troba en l’etapa de recepció de les propostes del PSG 2020-2023, que seran avaluades i aprovades en els pròxims mesos.

Els criteris de s’apliquen a les diferents situacions tenen «un enfocament metropolità», precisa Álvaro Sainz, tècnic d’Infraestructures de l’AMB.

Això significa que es busca que les propostes siguin el més integradors possibles entre municipis, que els espais naturals «no siguin una barrera física sinó que permeti la integració entre els ajuntament», descriu Mireia Monràs, arquitecta de l’AMB.

L’AMB s’encarrega del disseny i execució dels projectes, i el finançament és assumit en un 50% per aquest organisme i l’altre 50% per l’ajuntament. A més la majoria dels projectes són cofinançats pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

Experiència i gestió de l'AMB

A més de l’execució, l’AMB posa a la disposició dels projectes l’experiència dels seus equips tècnics, i ajuda a resoldre la gestió de permisos davant organismes i companyies implicades.

Un exemple de la visió metropolitana de conjunt és l’obra de millora de l’espai fluvial i integració de les infraestructures a Cerdanyola del Vallès, on es va construir un pas per als vianants i per a bicicletes al costat del carrer de la Clota, i per sota d’una autopista i un viaducte ferroviari.

«La visió metropolitana va ser essencial per a gestionar les autoritzacions davant Adif, el concessionari de l’autopista i l’empresa de gas», apunta Sainz.

El projecte de construcció d’un gual sobre el riu Ripoll, realitzat sota el PSG 2016-2019, és un exemple d’una obra que serveix per a cohesionar el territori i que va permetre recuperar una zona degradada.

L’obra, que va tenir un cost total de 355.847,77 euros, consisteix en un gual inundable de quatre metres que permet el trànsit per als vianants i de bicicletes entre Ripollet i Cerdanyola. Aquesta unió on abans hi havia una divisió natural s’emmarca en dos macro projectes: el de l’estratègia global de recuperació ambiental i del foment de l’ús social del Besòs i els seus afluents, i el d’impulsar les infraestructures verdes en el territori.

Entre els beneficis de l’obra, es troba la integració amb el circuit de la anella verda de Ripollet, per a promoure la mobilitat i la vida saludable, i la solució per als veïns de tots dos municipis per a traslladar-se de l’una a l’altra ciutat.

«Els veïns de Ripollet i Cerdanyola poden gaudir d’un espai natural molt important, i en aquests mesos de desescalada hem observat com la gent passejava per aquí per a aprofitar aquest pulmó verd», descriu Sainz

Les actuacions de l’AMB també va implicar la recuperació de l’espai. «Gran part d’on està el gual estava ocupada per horts il·legals, no era possible veure el riu”, assenyala Monrás.

La idea és «naturalitzar espais desnaturalitzats». Per això, no es van instal·lar taules de pícnic ni papereres. «No es va buscar convertir el riu en un parc, sinó permetre que la gent pugui passar d’un lloc a l’altre respectant l’espai natural existent», afegeix Sainz.