Un alumno de Aula de Mayores +55 de UMA, ganador de concurso internacional para universidades de la tercera edad

El alumno del Aula de Mayores+55 de la Universidad de Málaga (UMA) Salvador España Ramos ha resultado el único ganador de España del Concurso Internacional para Universidades de la Tercera Edad, que organiza la Asociación AIUTA -International Association of Universities of the Third Age-, de la que el aula de la institución académica malagueña forma parte.