Ford Almussafes i sindicats no arriben a un acord sobre la parada de motors al març i els dissabtes obligatoris

Per a recuperar la producció que es deixe de fer durant eixos dies, l'empresa planteja acordar una distribució irregular de la jornada sobre la base de la legislació i traslladar-los a 12 dissabtes durant el primer quadrimestre, sis per torn.

No obstant açò, els sindicats difereixen sobre aquesta proposta i s'han emplaçat a una nova reunió amb els responsables de la planta valenciana dilluns que ve, 21 de desembre.

UGT ha llançat la "contraproposta" d'acollir-se a l'article 39 del conveni col·lectiu i treballar els sis dissabtes a canvi de compensació econòmica, la qual cosa veu com un acord "raonable". "Tots eixim guanyant", ha comentat el president del comité d'empresa i portaveu del sindicat, Carlos Fabuel, per a destacar que nou motor és "de les poques bones notícies" en la situació actual.

En concret, el conveni estableix que, quan la fabricació ho requerisca, la direcció programarà producció extra voluntària i preferentment dissabtes al matí. I la remuneració serà de dos formes a elecció dels treballadors: pagament de l'import del recàrrec del 75% més el gaudi del mateix temps com a descans compensatori o pagament de les hores treballades com a extraordinàries.

La resta de sindicats han rebutjat aquesta proposta a l'espera de conéixer-la en profunditat en la pròxima reunió. CCOO ha posat l'accent que no està d'acord en els dissabtes obligatoris, encara que no podrà "cap impediment" si són voluntaris en hores extra. També ha advertit que la proposta de l'empresa suposa "una modificació substancial de les condicions perquè el conveni diu clarament de dilluns a divendres".

En la mateixa línia, STM Intersindical ha reiterat que l'acord ha de passar pel respecte a la voluntarietat, "sense imposar cap dissabte obligatori" per a vetlar per la conciliació i la llibertat de gaudir caps de setmana, ja que ho veu com una mesura agressiva. La direcció, al seu juí, ha de posar en valor a la plantilla que "tantíssims èxits ha aconseguit".

I CGT, que també creu que la pretensió de l'empresa "no s'ajusta a la legalitat", ha tornat a plantejar la creació d'un mini-torn de nit per a satisfer la demanda, atés que "pareix que el programa de producció de motors previst per al pròxim any és prou bo".

FUTUR DE LA PLANTA

A llarg termini, el president del comité ha insistit que la firma de l'oval ha de donar una resposta sobre el futur de la planta de motors, davant la finalització dels ERTO al gener. Però també per a després del 2023, quan està previst que es deixe de fabricar a Almussafes el nou motor GDI pel redisseiny de les factories dels Estats Units.

"Els treballadors necessiten respostes després d'un any de tant canvi", ha reivindicat en declaracions a Europa Press, per a advertir que, si no, serà "pa per a hui i fam per a demà".