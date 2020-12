Unides Podem proposa que la limitació de personal en À Punt no s'aplique a la Relació de Llocs de treball actual

En aquest sentit, la proposta concreta que la completa provisió de tots els llocs de treball previstos en l'RPT vigent es durà a terme per mitjà de la publicació de les corresponents ofertes d'ocupació pública durant l'exercici 2021.

Una vegada finalitzada la completa provisió de tots els llocs de treball de l'RPT vigent, es complirà de forma progressiva amb "la limitació de la despesa de personal mitjançant la no reposició d'aquells llocs de treball els titulars dels quals finalitzen la vida laboral activa", sempre que aquests llocs de treball "no siguen considerats essencials o afectes als continguts informatius, en aquest cas les places vacants seran objecte de reposició mitjançant la corresponent oferta pública d'ocupació".

Respecte a la situació actual, la diputada Estefanía Blanes ha lamentat que PSPV i Compromis hagen mantingut la limitació del terç per Llei gràcies al suport de Ciutadans però ha considerat que "encara s'està a temps que aquesta limitació no afecte les empleades i empleats públics que actualment treballen per a oferir un servici essencial per a la societat valenciana".

En aquest sentit, la diputada ha manifestat que "estem segures que hi ha marge per a aconseguir l'acord". "Hem estat en contacte permanent amb els representants dels treballadors i treballadores de la CVMC i saben que donarem el nostre suport a les seues reivindicacions fins a l'últim moment, i que l'últim que anem a fer és perjudicar-los amb el nostre vot", ha agregat.