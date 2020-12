Fundació Bancaixa inaugurarà en 2021 exposicions de Sorolla, Picasso, Goya i art britànic contemporani

La Fundació Bancaixa de València inaugurarà en 2021 exposicions de Sorolla, Picasso, Goya, Joan Cardells, i art britànic contemporani que va des de David Hockney a Idris Khan.

El patronat de la Fundació Bancaixa, presidit per Rafael Alcón, ha aprovat per unanimitat aquest dijous el pla d'actuació per a 2021, que contempla la programació principal en les seues dues àrees estratègiques d'actuació: la cultura i l'acció social, segons ha explicat l'entitat cultural.

En l'àrea cultural, el pla contempla tres línies principals: difondre els fons artístics propis; mostrar l'obra de creadors clau en l'art contemporani i impulsar exposicions fruit de la col·laboració amb col·leccions i institucions de "la màxima rellevància en el panorama artístic nacional i internacional".

Així, la programació de 2021 tindrà com a protagonistes principals a Joaquín Sorolla, Pablo Picasso, Goya, Joan Cardells i l'art britànic contemporani des de David Hockney a Idris Khan, entre altres propostes expositives pendents de tancar.

La dona en l’obra de Sorolla

La Fundació Bancaixa inaugurarà el pròxim mes de gener l'exposició 'Sorolla. Femení plural', una coproducció amb el Museu Sorolla de Madrid que ofereix una lectura de la presència de la dona en l'obra del pintor i en la societat de finals del segle XIX i principis del XX.

La mostra, que ara es pot visitar a Madrid, es presentarà a València amb més de mig centenar d'obres del Museu Sorolla, Fundació Museu Sorolla, Fundació Bancaixa, Museu del Prado, Diputació de València, Col·lecció Abelló, Col·lecció BBVA, Col·lecció Pedrera Martínez i Universitat Complutense de Madrid, entre altres col·leccions públiques i privades.

La relació entre Goya i Picasso

Durant el primer semestre, es presentarà també l'exposició 'Goya en la mirada de Picasso', que mostrarà la relació de Picasso amb l'obra de Goya i en com evoluciona al llarg de la seua vida: còpies i imitacions en els anys de joventut, i inspiració, referències i interpretacions en la seua plenitud, sempre sota un mateix esperit d'identificació i rivalitat.

La mostra comptarà amb al voltant de 200 peces d'obra gràfica i olis procedents de col·leccions com la de la Fundació Bancaixa, Museu Goya. Col·lecció Ibercaja-Museu Camón Aznar i el Museu Picasso de Barcelona, entre altres.

'London Calling'

L'art britànic contemporani serà el protagonista de l'exposició col·lectiva que la Fundació Bancaixa inaugurarà en el primer semestre. La mostra 'London Calling. Art britànic. De David Hockney a Idris Khan' reunirà l'obra de més de 20 artistes vius pertanyents a diverses generacions per als quals la ciutat de Londres ha jugat un paper molt important en la seua trajectòria artística.

La llista d'artistes inclou noms de la rellevància de David Hockney, Siguin Scully, Sir Tony Cragg, Sir Antony Gormley, Sir Michael Craig Martin, Richard Deacon, Mat Collishaw, Cornelia Parker, Grayson Perry, Yinka Shonibare, Jason Martin, Julian Opie, Annie Morris o Idris Khan. La selecció d'obra procedirà de col·leccions com la de la Fundació Bancaixa, la Tate Gallery o la Royal Academy of Arts de Londres.

Joan Cardells

En el segon semestre, la Fundació Bancaixa oferirà una exposició de l'artista valencià Joan Cardells (1948 - 2020) amb un centenar d'obres procedents de la col·lecció de la Fundació, de la família, així com d'altres col·leccions públiques i privades.

La mostra revelarà a un artista les propostes del qual es mouen en una franja comuna entre el dibuix, l'escultura i certs oficis artesanals com la sastreria o l'elaboració d'elements decoratius utilitaris, i en l'obra dels quals destaca l'interés per les formes i les textures, així com pels materials pobres i industrials que permeten qüestionar els límits de l'expressió plàstica.

La programació es completarà amb altres exposicions centrades en obres i artistes de la col·lecció de la Fundació Bancaixa com la mostra que reunirà obra de Francisco Lozano, Genaro Lahuerta i Juan Bautista Porcar entorn del paisatge, entre altres.

Al costat de les exposicions, es donarà continuïtat a l'oferta en l'àmbit de la música com el cicle 'Concerts a la Fundació', que iniciarà en 2021 la seua sisena temporada. La programació cultural inclourà també cicles de diàlegs i conferències vinculats a les àrees d'actuació de la Fundació.

Acció Social

En l'àrea d'acció social, es desenvoluparan les convocatòries anuals d'ajudes a les associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en els àmbits de l'exclusió social, la cooperació internacional, la discapacitat i el medi ambient, així com el programa de suport a la recerca amb ajudes a centres públics valencians.

Amb l'objectiu d'acostar l'art a tota la societat, la Fundació Bancaixa oferirà un programa de mediació cultural a través de tallers vinculats a les seues exposicions amb una didàctica específica per als col·lectius de persones majors, escolars, persones amb diversitat funcional i persones en risc d'exclusió social.

A més, es realitzaran programes i activitats per a públic infantil i familiar, així com altres accions d'inclusió i sensibilització social com l'escola d'estiu per a menors en risc d'exclusió o la setmana d'activitats entorn de la integració de les persones amb diversitat funcional.

Juntament amb la labor social i cultural, la Fundació Bancaixa continuarà impulsant l'activitat del Monte de Piedad, que ofereix finançament alternatiu accessible amb la concessió de crèdits immediats i sense avals amb l'aportació de joies com a única garantia.