M Clan, Varry Brava, Bely Basarte i Ladilla Rusa cantaran en les 'Nits actústiques' de la PlaZeta

El cicle de concerts íntims 'Nits Acústiques' comptarà, entre gener i maig en el Teatre La PlaZeta de València amb M Clan, Natalia Lacunza, David Otero, Los Zigarros, Varry Brava, Seguridad Social, Bely Basarte, Kutxi Romero (Marea), Ladilla Rusa, Agoney, Efecto Pasillo i Daniel Sabater.

A partir del pròxim mes de gener la música "tornarà a brillar a València amb magnificència" de la mà de 'Nits Acústiques', el nou cicle de concerts que continua el cicle 'Nits al Carme', que va portar aquest estiu a la ciutat artistes com David Bisbal, Ara Malikian, Izal, Pablo López, Miguel Poveda o Los Secretos, ha indicat la promotora.

Nits Acústiques ha confirmat els 12 primers concerts, tots ells en el Teatre La PlaZeta i amb un aforament reduït de 350 butaques i sota unes estrictes mesures de seguretat i adaptades a les normatives vigents, garantint així als assistents la màxima seguretat i amb l'eslògan de #culturasegura.

En aquest cicle d'hivern-primavera "quasi tots els concerts són acústics, hi ha algun electroacústic i algun una mica més elèctric, però tots en un format per a teatre i adaptat a les circumstàncies actuals: aforaments molt limitats i complint les normatives sanitàries vigents".

L'espectador tindrà dues butaques de distància a banda i banda i s'han dissenyat tots els protocols segons les restriccions d'aforaments en teatres per a assegurar els accessos d'entrada i eixida de manera ordenada igual que es va poder veure en 'Nits al Carme' i on tot va ser un èxit.

Arranquen Kutxi Romero, Agoney i Ladilla Rusa

Al gener estaran els concerts de Kutxi Romero líder de Marea, Agoney i Ladilla Rusa. Al febrer l'escenari de Nits Acústiques presenta dos de les principals bandes de rock nacional amb més de dos dècades a les seues esquenes: M Clan i Seguridad Social.

També visitarà València Natalia Lacunza després de la cancel·lació el passat estiu del seu concert en Vivers; en aquest concert a més presenta la seua nova gira després de fer 'sold out' a Madrid la setmana anterior. Bely Basarte també arribarà després d'esgotar entrades presentant el seu disc 'El camino que no me llevó a Roma'.

Al març, Varry Brava visita la ciutat presentant disc en l'escenari del Teatre La PlaZeta, i també es podrà gaudir de "la frescor, imatge i actitud que tant, i tan bé caracteritza" Los Zigarros. Efecto Pasillo i Daniel Sabater completen els acústics del mes.

I per a abril, Nits Acústiques confirma la presentació del nou disc de David Otero que edita en unes setmanes, on repassa tots els seus èxits en solitari i amb El Canto del Loco, un disc de duetos i íntegrament en acústic.

Entrades entre 16 i 25 euros

Les entrades es poden adquirir a través de nitsalcarme.com i oscil·len entre els 16 i els 25 euros i l'accés al recinte comptarà amb pàrquing gratuït.