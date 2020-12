La Xunta analizará si pide un documento para acreditar los desplazamientos en Navidad

Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta y en un contexto en el que comunidades como Navarra han optado por este tipo de medida, el vicepresidente primero de la Xunta ha explicado que, "a día de hoy" esta cuestión no está decidida en Galicia".

Alfonso Rueda ha sostenido que la "mejor garantía" para hacer las cosas es "no saltarse las normas" y "encajar siempre en los supuestos computados por la Xunta". "Y si fuese necesario acreditarlos no hay nada mejor que estar haciendo lo que uno tiene que hacer y, por lo tanto, no sería sancionable", ha indicado.

El vicepresidente primero, que ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos, ha subrayado que en el cumplimiento de las normas "está la seguridad" no solo de uno mismo, sino del resto de las personas.