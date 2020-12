El Ayuntamiento suspende cautelarmente la modificación del PGOU que elimina ficus de la Plaza Vieja

La resolución, publicada en BOP, recoge que el acuerdo plenario de mayo por el que se aprobó la modificación ha sido suspendido por el Alto Tribunal y traslada que queda suspendida la vigencia de las disposiciones contenidas en la modificación puntual nº 64 del PGOU de Almería, que saca los árboles del Catálogo de Edificio y Espacios Protegidos.

El TSJA ordenó la medida cautelar en el marco del procedimiento contencioso-administrativo que han impulsado el grupo municipal del PSOE por un lado, y varios colectivos conservacionistas por otro ya que la normativa urbanística que se ha recurrido "implica directamente una transformación física del suelo" y, por tanto, una mayor "probabilidad de crear situaciones irreversibles que no pueden echarse atrás si posteriormente si se declarasen ilegales".

Rechazó, en esta línea, todos argumentos esgrimidos por el consistorio almeriense y promotor de la modificación como en el que alude a que las raíces de los 21 árboles de la plaza "afectan a sus restos arqueológicos" ya que "no es ese el motivo" por el que ha justificado su traslado.

"La modificación se justifica en que interfiere visualmente el espacio generado por las edificaciones con la galería porticada que recorre perimetralmente la plaza, a la que asoma la parte alta del Convento de las Claras", subrayó el Alto Tribunal que concluyó que la motivación del equipo de gobierno "es de tipo estético y del reflejo de un concepto diferente de la Plaza de la Constitución".

Desestimó, asimismo, que la suspensión cautelar supusiese como alega el Ayuntamiento una "perturbación grave" de los intereses generales ya que "no se motiva como urgente la realización de las obras incluidas en un convenio marco del año 2000".

"La perturbación que ocasiona es de un mero retraso", trasladó al tiempo que subrayó que la situación actual del arbolado "según reconocen las mismas partes, lleva en la Plaza más de un siglo algunos ficus y otros, 32 años".

La concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, presentó poco después de la resolución judicial la nueva planificación de obras diseñada por el equipo de gobierno para continuar con las obras de rehabilitación de la Plaza Vieja y las Casas Consistoriales así como de su entorno después de que el TSJA frenara los planes municipales de crear un espacio diáfano.

El equipo de Gobierno prevé que en torno a 2022 se pueda contar con un pronunciamiento en firme del Alto Tribunal andaluz, por lo que mientras tanto no solo no se alterará el arbolado afectado por la modificación puntual del PGOU recurrida sino que tampoco se procederá al traslado del monumento a Los Coloraos al Parque Nicolás Salmerón, a pesar de que el pronunciamiento cautelar no afecta a la columna conmemorativa.