Cvirus.- Oltra defèn mesures "coherents amb la gravetat de la situació": "No podem permetre'ns una tercera onada"

Així s'ha pronunciat Oltra en atenció als mitjans aquest dijous, abans de la reunió que es mantindrà aquesta vesprada per a definir les mesures per al Nadal. "La societat valenciana ha de ser conscient que la cosa no va bé", ha agregat abans de recordar que fa dos dies es van registrar 2.841 contagis, la xifra més alta des de març, i que en tota la setmana no s'ha baixat de 2.000 casos comunicats diàriament.

En aquest sentit, s'ha mostrat "preocupada" per la pressió sobre el sistema sanitari que està "molt, molt, molt esgotat" pels últims mesos i ha alertat que la "majoria dels contagis" es produeixen en la franja entre 41 i 49 anys.

Respecte a la vacunació, ha manifestat que "ja es veu l'horitzó" però "cal deixar de pensar que que aparega la notícia vol dir que estiguem immunitzats". "Començarem a vacunar els més vulnerables a l'inici de l'any que vé i encara faltarà temps per a la immunització per a poder baixar la guàrdia", ha agregat.

Per açò, ha defès que "en aquests moments, la vacuna és la nostra actitud, quedar-se a casa, evitar desplaçaments i ajuntar-nos amb altres persones". "És l'últim esprint, estem prop de la taula, no ensopeguem en l'últim esprint i no comprometem el procés de vacunació. Si estressem massa el sistema sanitari, tot anirà pitjor", ha agregat.

A més, ha explicat que s'adapatará el document definitiu i la normativa per a aquests dies, amb l'objectiu d'"adaptar la resolució als nivells d'alerta" i canviar així l'anterior, d'agost, que fa referència a la desescalada i no als nivells aprovats pel govern a l'octubre.

RESIDÈNCIES

Respecte a les residències, Oltra ha indicat que només es permetran eixides per a un dia en llocs que es troben en alerta 1, però "pràcticament cap municipi està en aquesta situació". Per açò, "afavoriran les eixides vacacionals" dels majors atés que la tornada es fa amb PCR i aïllament.

També ha defès les visites, "amb tota la protecció i totes les mesures de seguretat" perquè als residents "se'ls garantisca el contacte amb els seus familiars.