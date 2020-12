Franco pide a agencias de viajes que "discriminen" y no hagan caso a los que "intentan pescar en río revuelto"

La titular regional de Economía ha realizado estas manifestaciones en el pleno de las Cortes, donde coincidiendo con el debate propuesto por el PP, se han manifestado representantes de agencias de viajes para pedir el Ejecutivo regional medidas que compensen sus pérdidas y crítica situación.

Franco, que ha defendido que el COVID "ha roto los principios básicos de funcionamiento de mercado y hace que todos nos sintamos amenazados en nuestros puestos de trabajo, no solo los de las agencias de viaje", ha admitido que "hay mucha gente descontenta".

En tono muy crítico, la consejera, que ha acusado al PP de querer "transformar las quejas en votos", les ha advertido de que no a crear "más mesas de trabajo", como los diputados 'populares' y de Ciudadanos le han pedido de forma previa, pues considera que ya se han establecido los puntos de trabajo e interlocución necesarios. Por ello, les ha espetado que "dejen de generar ruido en la calle" y se pongan a trabajar.

Tras recordar que la pandemia tiene efectos sobre el turismo mundial, no solo sobre el de la región, ha explicado y detallado que, hasta el momento, el Ejecutivo regional ha invertido 32,7 millones de euros en diferentes líneas de apoyo al sector, unos fondos, que aunque "siempre son insuficientes", porque "hay que dar respuesta a mucha gente", han llegado a un total de 204 agencias de viajes con sede en la región.

Además, ha recordado que los presupuestos de 2021 son los "más ambiciosos" de toda la historia de Castilla-La Mancha para el turismo, con 29 millones de euros para una Dirección General que es la que más crece de toda la Consejería, y pone más de 21 millones de euros más.

Dicho esto, ha defendido que su departamento "no estará haciendo tan mal las cosas", cuando los datos de pernoctaciones, de turismo rural y empleo de la región se sitúan por encima de la media nacional y "de muchos mercados turísticos, donde ustedes gobiernen y sacan aquí como paradigmas", ha respondido a PP y Cs.

Y es que según la consejera, entre enero y octubre, la caída registrada por Castilla-La Mancha en cuanto a pernoctaciones hoteleras ha sido de 57,3 por ciento, frente al descenso del 72,2% nacional o el 67,10% contabilizado por Andalucía.

Por todo ello, y con los presupuestos regionales y los futuros fondos europeos que llegarán a la región a su favor, la consejera se ha mostrado convencida de que el sector turístico regional "saldrá adelante" cuando se recupere turismo internacional y la movilidad. Mientras tanto, Franco ha asegurado que seguirá trabajando en "esa doble velocidad de dar respuesta y poner luces a largo".

PLAN DE EMERGENCIA

De forma previa, el parlamentario de Ciudadanos David Muñoz Zapata, tras evidenciar la buena salud que el turismo presentaba en 2019, pues la región contaba con 4.655 establecimientos turísticos, 506 agencias de viaje, 242 empresas de turismo activo y un total de 51.622 trabajadores, ha asegurado que el cierre de fronteras y la poca movilidad impuesta por el COVID ha situado al sector "al borde de la quiebra", reclamando por ello un plan de emergencia.

Y es que Muñoz Zapata ha criticado que las iniciativas del Ejecutivo regional no están funcionado, pues además de implicar mayor carga burocrática para las agencias de viaje, les subvenciona en la captación de clientes "que no llegan". "Es como subvencionar a un beduino para que venda arena en el desierto", ha comparado.

Por ello, y tirando de lo contenido en la Constitución, que contempla que cuando una administración provoca un deterioro en un bien o derecho de un particular debe pagarle indeminzación, el responsable de Ciudadanos ha defendido que el Gobierno regional debe pagar a las empresas del sector "por obligarles a cerrar".

"El sector del turismo debe ser declarado zona catastrófica, es la zona cero de la pandemia", ha insistido el parlamentario de la formación naranja, que ha pedido a la consejera que "no se encabezone", reoriente los incentivos económicos y el Plan Regional de Turismo y articule ayudas a fondo perdido, que son "a fondo ganado", porque evitan el cierre de negocios.

EL SECTOR, "HERIDO DE MUERTE"

De su lado, la parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular, Gema Guerrero, ha recordado a la consejera la obligación del Gobierno regional de solucionar los problemas de las agencias de viajes y de los profesionales del turismo en general, que "están heridos de muerte".

Y es que la diputada del PP, que ha alertado del cierre de hoteles y agencias de viajes, de que los guías no tienen trabajo, de que las empresa de transporte están arruinadas o del desplome de las pernoctaciones, ha afeado al Ejecutivo regional "no hacer nada mientras espera que todo pase", pues considera que las medidas que ha articulado, como el Bono Turístico no han surtido efecto.

Dicho esto, ha reprochado tanto al PSOE como al Gobierno de Emiliano García-Page que haya rechazado las enmiendas parciales que su formación ha presentado para que los presupuestos regionales sumen líneas de ayudas para el sector, alertando de que ese rechazo va a generar más paro y una región "más empobrecida".

De ahí que haya pedido al PSOE que apoye la propuesta de resolución de su partido, que además de reclamar una mesa de turismo para rescatar agencias de viaje y potenciar sinergias con otros sectores, aboga por crear una estretagia que fomente el turismo dentro de Castilla-La Mancha.

En caso de que sus medidas no salgan adelante, Guerrero ha avisado de que el PP volverá a elevar a las Cortes iniciativas para que el Gobierno regional rescate al sector.

NO HAY CULPABLES

Mientras, la responsable del PSOE María Jesús Merino, tras reprochar al PP y Cs su afán de "encontrar culpables" de la tesitura que presenta el sector, les ha asegurado que no los encontrarán ni en la región ni en ninguna otra parte, pues es una problemática mundial generada por una crisis "inesperada".

Tras asegurar que cada Ejecutivo tiene "su manera de hacer las cosas", ha defendido que la Consejería de Economía ha estado trabajando y buscando paliativos con especial sensibilidad hacia la hostelería y el turismo, y aunque no han dado con una solución "mágica, porque no la hay", si que han articulado herramientas y ayudas en un tiempo récord.

RESOLUCIONES

Este tenso debate a cuenta del turismo y de las medidas que precisa para afrontar la ausencia de viajeros en la región se ha resuelto con tres propuestas de resolución, una por grupo. Si Ciudadanos ha reclamado al Ejecutivo regional un plan de emergencia con ayudas directas para el sector y la creación de una mesa de trabajo que reoriente la planificación a futuro, el PP, además de coincidir con la formación naranja en pedir el rescate, ha propuesto diseñar una estrategia que propicie el turismo dentro de la región.

Por contra, la resolución del PSOE fija la vista en el Ejecutivo nacional al que reclama medidas para apoyar y fomentar el turismo, usando para ellos fondos europeos.