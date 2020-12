Pablo López y Passenger, nuevos artistas confirmados que se suman al cartel de Starlite 2021

El malagueño llevará a Starlite 'Unikornio, Once millones de versos después de ti', la nueva obra que supone su cuarto álbum y que está concebida como si fuera un guión de una película.

Mike Rosenberg, más conocido por su nombre artístico Passenger, es un cantautor inglés ganador de múltiples premios y vendedor de platino. Aunque todavía es conocido por su trabajo en la calle, hizo el viaje de las esquinas a los estadios con 'Let Her Go'. Sin embargo, esta es solo una canción de un extenso catálogo.

Las entradas de estas nuevas confirmaciones estarán disponibles a la venta este viernes 18 de diciembre en la página web