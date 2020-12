Lester muestra su nueva nariz... y el lujoso regalo que le hizo Jesé Rodríguez

Lester Duque ha enseñado el resultado de su rinoplastia a través de Mtmad, la plataforma de vídeos de Mediaset. El canario, que se sometió a la operación de nariz a finales de noviembre, ha quedado "muy contento" con su nuevo rostro.

El concursante de La isla de las tentaciones, al que su expareja, Marta Peñate, suele referirse como Pinocho por el tamaño de su nariz, ha mostrado cómo ha sido su experiencia en la clínica donde gestionó la operación estética.

"Me encanta. No me veo la nariz pequeña. Estoy muy contento con mi naricita nueva, me ha encantado el resultado y no me lo esperaba, la verdad", explica el rostro de Mediaset en las imágenes.

El canario y su novia, Patricia Pérez, abordan en el post otros temas más allá de la rinoplastia. Y es que ambos se han atrevido con OnlyFans, la plataforma en la que pretenden recibir dinero a cambio de publicar contenido sexual.

Además, en la publicación Lester confiesa que mantiene una buena relación con el exfutbolista Jesé Rodríguez, pareja actual de Aurah Ruiz, ya que desde que se conocieron en una fiesta se hicieron "amigos".

Lester muestra su nueva nariz. MEDIASET

Tanto es así que el deportista le ha regalado a Lester una cadena de Versace. "Me encantó la cadena que él llevaba. Cuando Patri y yo vinimos a Barcelona, él me llamó por teléfono y me dijo 'eh, gordo, tengo algo para ti, vete a la tienda Versace'", explica mientras la enseña en el vídeo.

"En muy poco tiempo lo considero un amigo y, sinceramente, me parece un tío diez", zanja, visiblemente agradecido, el ex de Peñate, que augura, además, un futuro "tranquilo" para el futbolista y Aurah Ruiz, quienes se han dado una segunda oportunidad.