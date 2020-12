Ábalos defiende que el Rey Emérito tiene "derecho" a pasar la Navidad "como mejor considere"

Así lo ha apuntado Ábalos este jueves al ser preguntado este jueves en Valladolid sobre la información, conocida hoy, de que el anterior monarca ha decidido no desplazarse a España en las próximas fiestas de Navidad.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Ábalos ha apuntado que se trata de una "decisión personal" y que él no podía decir "nada" sobre esa ella, aunque ha reflexionado que "haga lo que haga" el Emérito "va a tener un juicio en un sentido u otro". "Si viene, porque viene y si no viene, porque no viene", ha enfatizado.

Eso sí, ha defendido el derecho incuestionable de que el Rey Emérito pase estas fechas de la manera que "mejor considere".