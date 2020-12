Un colaborador de 'EP', sobre el enfado de Tom Cruise con sus trabajadores: "Me echa esa bronca y me voy llorando"

Tom Cruise se ha convertido en el objetivo de varios medios de comunicación internacionales debido a la publicación de un audio en el que se escucha al actor echándole una bronca monumental a dos miembros de su equipo. Al parecer, los dos protagonistas se quitaron la mascarilla sin mantener la distancia de seguridad, lo que provocó el enfado del intérprete.

"Si les veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos", gritaba el actor enfurecido. El audio fue publicado por el diario The Sun y, desde entonces, las reacciones en redes sociales no han parado de sucederse. Este jueves, los colaboradores del programa Espejo público han comentado lo ocurrido, apoyando la postura de Cruise.

El actor se mostraba muy alterado ante la posibilidad de tener que volver a paralizar el rodaje de Misión Imposible 7 por un posible positivo entre los miembros del equipo. El rodaje ya fue interrumpido con la llegada de la pandemia y ahora ha vuelto a ser retomado.

"Entiendo que esté tan alterado", ha comentado la presentadora Susanna Griso tras escuchar la grabación. "Te digo una cosa, si yo trabajo para Tom Cruise y echa esa bronca me voy a casa llorando", ha comentado el colaborador Diego Revuelta.

"Oye, me encanta lo de 'no vamos a cerrar esta maldita película', podemos adoptarlo. No vamos a cerrar este maldito programa", ha bromeado Óscar Castellanos. Revuelta ha explicado que la productora, la cual dirige el actor, podría perder millones de euros si el rodaje volviera a interrumpirse.