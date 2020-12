Cvirus.-Espadas defiende el 80% de ayudas tramitadas a microempresas frente a PP que ve una "nefasta gestión"

Espadas ha respondido así en el Pleno municipal a las preguntas planteadas por el portavoz popular, Beltrán Pérez, y el concejal de la misma formación Juan de la Rosa sobre este asunto, quienes han criticado la gestión "desastrosa" de las ayudas, con una ejecución "lenta y deficiente".

Las intervenciones se han producido entre duras intervenciones del alcalde y de Pérez, quien ha asegurado que es de "vergüenza ajena" los datos tras seis meses de puesta en marcha de unas ayudas "dadas por sorteo". "Este gobierno va dos olas de Covid tarde para salvar a los autónomos y a los pequeños comerciantes. Desisten muchas peticiones porque los negocios han cerrado porque se ha llegado tarde ante un sistema enrevesado y obsoleto del siglo XIX de tramitación", sentencia.

Ante ello, el alcalde, tras explicar que esos desistimientos son de empresas a las que se les ha realizado peticiones de información por falta de documentación y que no han respondido, ha considerado la actitud de Pérez como "incoherente y muy reprochable ante la situación que se vive". "El PP gobierna en la Junta una situación sanitaria enormemente delicada y el respeto que tengo me lleva a que no alce la voz para poner en cuestión que ninguna situación delicada económica, social o sanitaria sea imputable a una decisión del gobierno. La altura política que requiere el momento usted no la alcanza ni con calzas en los zapatos. Le pido que ejerza la crítica con un poco de más vergüenza política", ha advertido al portavoz popular.

Espadas ha subrayado que cada expediente tiene "un trabajo individual riguroso y serio" e insiste en que es "el mayor esfuerzo de gestión de ayudas individualizadas que el ayuntamiento ha hecho en su historia, algo ni soñado en los cuatro años que gobernó el PP".

Así, tras recordar la aprobación de un refuerzo de ese millón de euros con 500.000 euros más, el regidor detalla que hasta ahora se han evaluado 3.899 solicitudes en la línea 1, se han aprobado 1.080 por 1.023.203 euros, denegado 1.260 y desistido 1559. De la línea 2, se han evaluado 784, aprobado 236 por un importe de 447.500 euros y denegado 274, con 274 desistimientos.