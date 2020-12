Pagán (UCV) creu que la sentència del TC sobre beques "asseurà jurisprudència" i suposarà un "abans i un després"

Així s'ha expressat Pagán aquest dijous en atenció als mitjans després de conéixer-se que el TC estima un recurs presentat per la UCV contra l'ordre de la Generalitat que regula la concessió de beques universitàries i estableix com a beneficiaris a alumnes d'institucions públiques o de titulacions privades sense oferta pública. No obstant açò, la resolució no compta encara amb la firma del tribunal i està a l'espera que es redacten tres vots particulars contraris.

Pagán ha indicat que aquests vots particulars no són "infreqüents" en "temes que són complicats" com aquest, però ha destacat que a partir d'aquesta sentència pot haver-hi un canvi "pel que fa a la interpretació de l'article 27 de la Constitució en l'àmbit universitari almenys". Aquest reconeix el dret a la llibertat d'ensenyament, i és esgrimit habitualment en defensa dels centres educatius concertats i, actualment, en contra de la Llei Celaá.

El rector ha considerat que aquesta sentència és "sens dubte motiu d'alegria" però "fonamentalment per als alumnes". Així, ha explicat que els alumnes de la institució que presideix sí optaven a les beques del Ministeri, però no a les de la Generalitat.

De fet, ha indicat que el passat any, 2.100 alumnes dels aproximadament 10.000 que té la UCV van rebre beca del Ministeri. Segons ha precisat la vicerectora d'Alumnes, Beatriz de Ancos, enguany l'han sol·licitat uns 4.000.

En aquest sentit, Pagán ha defès que les beques es concedisquen "solament pel criteri de renda" i ha destacat que abans del canvi de criteri de Conselleria, els estudiants de la Catòlica "eren dels qui més beques rebien".

"La situació econòmica i familiar dels alumnes no és la que es pot pensar", ha comentat i ha criticat la concepció que qui decideix estudiar en una privada és perquè "té una solvència econòmica", perquè "no és el cas" d'alguns dels alumnes.