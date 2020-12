Pagán (UCV) cree que el fallo del TC sobre becas "sentará jurisprudencia" y supondrá un "antes y un después"

Así se ha expresado Pagán este jueves en atención a medios después de conocerse que el TC estima un recurso presentado por la UCV contra la orden de la Generalitat que regula la concesión de becas universitarias y establece como beneficiarios a alumnos de instituciones públicas o de titulaciones privadas sin oferta pública. No obstante, la resolución no cuenta todavía con la firma del tribunal y está a la espera de que se redacten tres votos particulares contrarios.

Pagán ha indicado que estos votos particulares no son "infrecuentes" en "temas que son injundiosos" como este, pero ha destacado que a partir de esta sentencia puede haber un cambio "en cuanto a la interpretación del artículo 27 de la Constitución en el ámbito universitario al menos". Este reconoce el derecho a la libertad de enseñanza, y es esgrimido habitualmente en defensa de los centros educativos concertados y, actualmente, en contra de la Ley Celaá.

El rector ha considerado que esta sentencia es "sin duda motivo de alegría" pero "fundamentalmente para los alumnos". Así, ha explicado que los alumnos de la institución que preside sí optaban a las becas del Ministerio, pero no a las de la Generalitat.

De hecho, ha indicado que el pasado año, 2.100 alumnos de los aproximadamente 10.000 que tiene la UCV recibieron beca del Ministerio. Según ha precisado la vicerrectora de Alumnos, Beatriz de Ancos, este año la han solicitado unos 4.000.

En este sentido, Pagán ha defendido que las becas se concedan "solo por el criterio de renta" y ha destacado que antes del cambio de criterio de Conselleria, los estudiantes de la Católica "eran de los que más becas recibían".

"La situación económica y familiar de los alumnos no es la que se puede pensar", ha comentado y ha criticado la concepción de que quien decide estudiar en una privada es porque "tiene una solvencia económica", porque "no es el caso" de algunos de los alumnos.

INDEMNIZACIONES

Preguntado sobre si reclamarán a la Generalitat una indemnización por los años en que sus alumnos no han podido acceder a las becas, Pagán ha considerado que, a falta de sentencia, "es un poco imprudente" adentrarse en esta cuestión. Sin embargo, ha apuntado que presentaron recursos a las resoluciones cada año y los mantuvieron "vivos" pensando que el tribunal "reconociera el derecho de los alumnos".

En este sentido, ha argumentado que su criterio era siempre "velar por los intereses de los alumnos", al igual que con su recurso sobre las prácticas de Ciencias de la Salud. "Si se abre una posibilidad de que la universidad pueda ayudar a que los alumnos puedan ejercer o les reconozca el derecho que les asiste, siempre estaremos ahí".

Pagán ha manifestado que "no son fondos que van a la universidad", sino "becas que van directamente dirigidas a financiar los estudios de los alumnos". "Quien se va a beneficiar son el alumno y su familia", ha agregado.

Por ello, ha expresado su deseo que de cara al año que viene -la convocatoria de este curso ya ha concluido-, las becas de la Generalitat se refieran al "sistema universitario valenciano" y no solo a las universidades públicas, por lo que ha emplazado a la administración a "acatar el fallo" y "adaptar la normativa".

"MUY SATISFECHOS" PESE A LA PANDEMIA

Por otra parte, respecto a la evolución del curso bajo la pandemia, Pagán ha afirmado que están "muy satisfechos", pese a que comenzaron con "mucho miedo de que a las primeras de cambio tocara volver a la educación a distancia".

Esto, no obstante, no les "preocupaba" puesto que tenían la experiencia del final de curso pasado, aunque son "una universidad esencialmente presencial" que "considera fundamental el contacto con los alumnos". Así, más allá de "situaciones concretas" -como los alumnos que se contagiaron en las residencias Galileo Galilei y Ausiàs March-, no han tenido que aislar ningún grupo.