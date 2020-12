La Junta invierte cerca de 38.000 euros en el cerramiento del yacimiento arqueológico del Abrigo del Molino

En la visita han estado también presentes los miembros del equipo de investigación arqueológica que trabaja desde 2013 en el yacimiento.

La intervención realizada ha consistido en el cerramiento del yacimiento para la protección de sus elementos de interés arqueopaleontológico y geológico y para la reconducción de las escorrentías que dañan sus depósitos, proyecto redactado por Begoña Sevillano Gutiérrez, arquitecta, y Julia del Castillo Gómez, arquitecta técnica, del estudio segoviano 'EAR Estudio de Arquitectura y Rehabilitación'.

La inversión destinada a esta actuación ha ascendido a 37.772 euros, cofinanciados a través de fondos europeos FEDER.

La necesidad de las obras llevadas a cabo se justifica en que las vallas provisionales que en su momento se instalaron para proteger el yacimiento han sido insuficientes para garantizar su seguridad. Al encontrarse este emplazamiento en una zona alejada del núcleo urbano pero de fácil acceso, se han producido incursiones no controladas al Abrigo, lo que ha supuesto alteración del registro estratigráfico del sitio.

Además, la escorrentía natural de la ladera provocaba daños directos en los estratos del yacimiento -sobre la columna estratigráfica-, zona de reserva arqueológica que se convertirá en el referente principal de proyecto de musealizaicón que se está elaborando para el enclave.

Para garantizar su protección, se ha instalado un cierre fijo y practicable de unos 15 metros de longitud y altura variable, ajustada a la geometría del Abrigo. También se ha colocado una estructura básica de cubierta ligera de chapa de protección de escorrentía superior.

El sistema se ha diseñado para la conducción de pluviales y escorrentías mediante recogida de aguas pluviales a través de la cubierta metálica ligera, con bajantes en sus extremos que evacúan las mismas al exterior del yacimiento, recogiendo estas aguas en la canaleta existente en el pavimento y que delimita la zona arqueológica del camino.

MUSEALIZACIÓN

Por otra parte, el proyecto de musealización que se está preparando para este enclave persigue avanzar en la difusión del patrimonio arqueológico y valorar especialmente el papel que un correcto sistema de comunicación y divulgación puede desempeñar en lo que se refiere a los aspectos de proyección del patrimonio, aportando además recursos para potenciar el turismo cultural en la zona.

PRIMEROS POBLADORES DE SEGOVIA

El descubrimiento en 2012 de este importante enclave prehistórico puso de manifiesto la existencia en el territorio de la ciudad de Segovia de ocupaciones neandertales con una antigüedad de 41.000 a 45.000 años.

Las campañas de investigación llevadas a cabo desde 2013 han sido claves para definir las características singulares del yacimiento. El proyecto de investigación que se inició tras su descubrimiento fue bautizado como 'Primeros Pobladores de Segovia'.

En los últimos años, Abrigo del Molino se ha convertido a nivel nacional e internacional en un destacado enclave que muestra la ocupación de poblaciones neandertales en nuestra provincia.

Y no solo por el interés que suponen per sé este tipo de ocupaciones humanas, sino porque en el caso particular del Abrigo del Molino, los restos encontrados remiten a finales de la existencia de esta especie.Esto puede aportar datos determinantes para la investigación de las circunstancias de la extinción del hombre de Neandertal.

El yacimiento supone la primera evidencia de ocupación por parte de grupos neandertales entre el Duero y el Sistema Central. Del mismo modo, supuso retrasar las primeras evidencias del poblamiento humano en el entorno de lo que posteriormente sería la ciudad de Segovia, convirtiéndose en la primera ciudad española Patrimonio de la Humanidad con un yacimiento de estas características en su entorno urbano.

Con el comienzo de las excavaciones arqueológicas se iniciaron también una serie de prospecciones y excavaciones en otros abrigos y cuevas del entorno del valle del Eresma, que han contribuido hasta la fecha a poner de manifiesto la existencia de una rica ocupación humana durante el Pleistoceno superior en el entorno de la ciudad de Segovia.

El 'Abrigo el Molino', con tres momentos de ocupación diferentes por parte de grupos humanos neandertales, se ha convertido en uno de los lugares de referencia para el estudio de los últimos neandertales en la península Ibérica, ya que las cronologías que han aportado sus niveles de ocupación más recientes se corresponden con el momento en que se registra la desaparición de esta especie en el continente europeo, hace aproximadamente 40.000 años.