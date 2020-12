Cvirus.- Puig: "Es prendran mesures ponderades a una situació preocupant però sabent que tenen conseqüències"

Puig, després d'una visita a Xixona (Alacant), ha explicat que durant el matí la Conselleria de Sanitat està reunida amb els epidemiòlegs per a analitzar les últimes dades que han sigut "molt negatives" en encadenar tres dies consecutius per sobre dels 2.000 contagis a pesar que ahir va baixar una mica l'índex d'hospitalització.

Sobre aquest tema, preguntat per si s'augmentaran les limitacions per al sector de l'hoteleria, ha recalcat que "cal ser conscient de la dificultat del moment i prendre deciones ponderades tenint en compte que qualsevol mesura té conseqüències".

En eixe sentit, ha admès que el Consell està "molt preocupat" perquè el que pareixia ser "una estabilització no acaba de consolidar-se". Així mateix, ha advertit que, a més del Nadal, "encarem l'hivern que és una època que genera major estrés hospitalari", encara que ha destacat que quasi 1.200.000 persones ja s'han vacunat contra la grip, mig milió més que l'anterior campanya.

A més, ha recalcat que "no hi ha receptari". "Si algú sabera que tancant-ho tot s'acabaria la pandèmia, ho pensaríem, però la realitat és que moltes mesures adoptades per altres països tampoc tenen el resultat precís", ha indicat.

De fet, ha recalcat que encara es desconeixen moltes coses de la pandèmia i per tant cal actuar amb "la major prudència possible i sabent que no hi ha un receptari i que la pandèmia no es congelarà per algunes de les mesures que prenguem".

Per açò, aquesta vesprada es comunicaran les mesures que s'acorden després de la reunió interdepartamental "des de la serenitat i no de forma impulsiva" sinó "pensant que en la salut de les persones per damunt de tot i tenint en compte també la realitat de la nostra societat".

"CORRESPONSABILITAT ÉS FONAMENTAL"

En qualsevol cas, ha insistit que el "primer i bàsic" és complir amb la normativa actual perquè per molt que s'augmenten les restriccions si no es respecten "no s'avançarà". Per açò, és "fonamental" que "el tancament perimetral es garantisca i que els aforaments es complisquen" i després "què més es pot fer".

"La corresponsabilitat ciutadana és fonamental perquè no es pot tindre un policia en cada lloc", ha recalcat. Així, ha advertit: "Estem en un moment en el qual nostra prudència poden salvar vides i la nostra imprudència pot facilitar que altres persones acaben hospitalitzades o fins i tot muiren".

Puig ha insistit que aquest Nadal serà "extremedamente diferent" en el qual "cal tindre en compte el verdaderament important, que com arreplega el propi espríritu d'aquestes festes, no és una altra cosa que la fraternitat, la qual cosa significa que no es pot jugar amb la vida dels altres".