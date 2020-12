La UMU muestra la importancia de las citas de las revistas científicas en las patentes sobre coronavirus

Y es que la ingente producción científica surgida a raíz de la pandemia y su rápida aparición en forma de artículos en revistas científicas, así como en preprints publicados en repositorios científicos, está mostrando el gran interés y capacidad de la comunidad científica en la búsqueda de tratamientos y vacunas para frenar la crisis sanitaria. Hecho que se refleja en las citas de estas publicaciones en las patentes.

Respecto a la metodología utilizada, las investigadoras de la UMU han empleado dos conjuntos preseleccionados de patentes por parte del buscador: uno que abarca la generalidad de los coronavirus y otro más específico sobre tratamientos y vacunas, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Los resultados más significativos, publicados en la revista El profesional de la información, arrojan que de las 20 revistas más citadas en las patentes, la mayoría de ellas, entre las que se encuentran Journal of Virology y Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, coinciden en las primeras posiciones con el ranking de Journal Citation Reports 2019 (JCR) de la Web of Science. Sin embargo, es llamativo que algunas de estas publicaciones como Virology o Infection and Immunity no sean de alto impacto dentro de su categoría.

Según las investigadoras "habrá que observar la evolución de las citaciones en las próximas patentes del actual coronavirus para confirmar esta tendencia y valorar nuevamente el impacto de estas revistas desde la perspectiva tecnológica"