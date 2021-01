¿Qué pasará cuando mueran mayores vacunados de Covid? "Es un riesgo que hay que asumir y explicar muy bien"

El riesgo cero no existe. En nada. Antes de la pandemia, cuando la población mundial volaba con asiduidad, cogía aviones aún sabiendo que nadie le podía asegurar que aterrizaría a salvo en el destino. Ahora, tras un año lidiando contra la Covid-19 y acusando ya la fatiga pandémica, la última encuesta del CIS revela que el 40,5% de la población se vacunaría inmediatamente en cuanto pudiera. Esto quiere decir que más de la mitad preferiría esperar porque teme los efectos adversos que pueda causarle.

En el caso de la inyección de Pfizer y BionTech, las reacciones adversas más frecuentes en participantes de 16 años de edad en adelante fueron "dolor en el lugar de inyección (>80 %), fatiga (>60 %), cefalea (>50 %), mialgia y escalofríos (>30 %), artralgia (>20 %) y fiebre e hinchazón en el lugar de inyección (>10 %), y generalmente fueron de intensidad leve o moderada y se resolvieron en un plazo de pocos días después de la vacunación", tal y como recoge la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en su ficha técnica.

"Esto es normal, quiere decir que el sistema inmune está respondiendo, es buena señal de hecho y pasa con muchas otras vacunas", explica Adelaida Sarukhan, doctora en Inmunología y redactora científica en el Instituto de Salud Global (ISGlobal), que recuerda que el riesgo cero no existe en ningún ámbito de la vida.

Hasta el momento, tras la administración de las primeras dosis en España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló que no se ha reportado ningún caso de efectos adversos.

"Es posible -y esperable incluso- que algunos efectos adversos que no se habían observado (en los ensayos) se empiecen a observar, pero al final se trata de poner en una balanza el riesgo y el beneficio que aporta una vacuna: si el riesgo de enfermar o morir por Covid es mucho mayor que el riesgo de poder sufrir un efecto adverso grave, cuya probabilidad es muy muy baja, no hay discusión", zanja Sarukhan.

El dilema de los mayores

La vacuna se está administrando en primer lugar a quienes más han sufrido los efectos de la Covid: los mayores de las residencias. Estas personas, por su avanzada edad, tienen una mayor probabilidad de fallecer. Este aspecto, relata la inmunóloga de ISGlobal, centro impulsado por Fundación "la Caixa", llevó a uno de los expertos del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (CAPI) a votar en contra de que los mayores de 80 años fueran vacunados.

"Que se les vacune y luego mueran puede minar la confianza en las vacunas"

"Argumentaba que era un riesgo porque este sector de la población ya está en una edad en la que la mortalidad es mayor y el hecho de que se les vacune y luego mueran puede minar la confianza en las vacunas", explica Sarukhan, que opina que "es un riesgo que hay que asumir" y "habrá que explicarlo muy bien".

Y es que no todo lo que pase tras vacunarse será atribuible a estas y tendrá que ser estudiado. En este sentido, pone un ejemplo: "Al día siguiente de que una personas se ponga la vacuna también puede caerse por las escaleras y no podemos decir que se rompió la pierna a causa de la vacuna".

Sin efectos adversos a largo plazo

Su colega, el profesor de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Francesc Xavier Bosch, añade que "cualquier efecto negativo sobre la salud que resulte sospechoso de estar asociado o de ser causado por la vacuna deberá ser comunicado e investigado", si bien recalca que "por ahora sabemos que la vacuna no tiene efectos secundarios severos (en estudios controlados con decenas de miles de personas observadas meses después de la vacunación)" y recuerda que "las vacunas, en general, no tienen efectos adversos a largo plazo".

Entonces, ¿qué pasará cuando mueran personas mayores ya vacunadas? "Es un riesgo, estamos tratando de proteger a una población que es muy vulnerable y cuyo estado de salud ya no es el ideal. La probabilidad de que haya gente mayor que muera después de haber recibido la vacuna es alta porque la gente mayor tiene más probabilidad de morir, obviamente. Esto habrá que explicarlo muy bien", expone la inmunóloga.

"Las vacunas no son completamente eficaces y habrá gente que enferme a pesar de estar vacunada"

Los medios de comunicación se enfrentan ahora a un gran reto de responsabilidad y divulgación para lograr que la población confíe en las vacunas contra la Covid. Para ello, opina Bosch, "hay que mantener la comunicación abierta entre los expertos y los medios de comunicación y explicar una y otra vez la importancia de lo que nos jugamos con esta vacunación. Si saltamos sobre la noticia y adelantamos conclusiones corremos el riesgo de infrautilizar uno de los recursos principales que tenemos para controlar esta pandemia", advierte.

El doctor asegura que "no esperamos ningún fallecimiento que pueda atribuirse a la vacunación", si bien eso no quiere decir que no se produzcan muertes posteriores a la inmunización frente a la Covid. Y esto es lo que habrá de estudiar y comunicar con rigor, recalcan los expertos.

Fase 4, dos años más de investigación

Su colega Sarukhan, apunta que "seguro que habrá" muertes tras la vacunación y lo argumenta: "Las vacunas no son completamente eficaces y y habrá gente que enferme a pesar de estar vacunada y no es descartable que pueda morir de Covid, aunque por el momento no se ha visto en los estudios, pero tampoco lo podemos descartar".

Los efectos adversos que vayan notificándose tras la administración de las vacunas serán estudiados en la fase 4. "Después de la aprobación de una vacuna, se continúa evaluando su seguridad en la fase 4. Pfizer va a realizar un seguimiento a los más de 40.000 participantes en su ensayo clínico durante los próximos dos años", agrega la inmunóloga para subrayar que "se está vigilando mucho a largo plazo para evaluar si los efectos tendrán que ver o no con la vacunación".