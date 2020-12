Zaragoza.- Azcón ofrece al Gobierno de Aragón centros municipales para la vacunación contra la COVID-19

Azcón ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha colaborado en la reciente campaña de vacunación contra la gripe con la cesión de varios centros, como una parte del Centro Cívico Delicias, porque los centros de salud "estaban saturados".

"Intento colaborar en todo lo que pide el Gobierno de Aragón y, sin duda, los ayuntamientos tendremos que apoyar en la campaña de vacunación contra la COVID-19 porque tendrá que haber más instalaciones", ha esgrimido.

Al respecto se ha referido a los centros de personas mayores de Zaragoza, que siguen cerrados, y ha opinado que "es evidente" que la logística de la campaña de vacunación "debería prever" ampliaciones con equipamientos de los ayuntamientos y "Zaragoza ya ha hecho el ofrecimiento y lo volverá a hacer".

En una conferencia que ha impartido por YouTube, en el canal de Executive Forum España, el alcalde de Zaragoza ha dicho sobre las relaciones con el Gobierno de Aragón que hay ocasiones en las que es preciso "morderse la lengua para que la colaboración institucional siga funcionando como hasta ahora".

EXTREMA PRUDENCIA

Azcón se ha mostrado "optimista" sobre la vacuna porque la compra depende de la Unión Europea, aunque la administren los gobiernos y en el caso de España ha dicho: "No se pueden lanzar mensajes equivocados", como hizo el pasado mes de junio del presidente Pedro Sánchez, cuando dijo que se había vencido al virus.

Ha añadido que en el caso de que en Aragón haya otra ola sería la cuarta porque la segunda fue en julio y agosto y el mensaje que hay que lanzar es de "extrema prudencia y en Navidad hay un riesgo alto de que se vuelvan a disparar los contagios".

El alcalde de Zaragoza ha reiterado su optimismo con la vacunación porque tendrá un impacto directo en el sistema sanitario, que evitará que se llenen las UCIs y redundará en la actividad hospitalaria. "El mensaje tiene ser de máxima prudencia porque nos jugamos tanto que todas las medidas que tomemos serán pocas y cuantos menos contagios, habrá menos muertes y el tremendo impacto en la economía será menor".

A su parecer, tiene que haber "equilibrio" entre salud y economía porque hay que seguir pagando los centros de salud y ha señalado que en la Comunidad de Madrid "se ha demostrado porque ha doblegado la curva".

Además de prudencia, Azcón ha instado a que se elabore un plan de ayudas coordinado y específico para la hostelería porque el "drama que vive el sector" revela que las administraciones "tienen que hacer mucho más". Las ayudas más importantes las ha dado el Ayuntamiento de Zaragoza, ha aseverado, para remachar que "no puede ser que la hostelería sea la que más sufra en esta crisis".

FERNANDO SIMÓN

Preguntado por la gestión del también zaragozano y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, el alcalde Azcón ha señalado: "No comparto la labor que ha podido hacer y no quiero recrearme, pero los datos están ahí y mirar a otro sitio no cambia la realidad".

Tras recordar que es partidario de "escuchar más a los expertos", ha lamentado que se ha llegado a oír por parte del Gobierno de España que no había comité de expertos y el presidente Sánchez dijo que había actas de las reuniones, "cuando no las ha habido".

España, "por desgracia", es el peor país en datos, como la tasa de mortalidad y la de infección de los sanitarios, entre otros, ha glosado el alcalde, que también ha citado como en la revista 'The Lancet' un grupo de científicos de prestigio pedía una comisión de investigación de la gestión de la pandemia para aprender de lo que se ha hecho mal, como en Francia, pero esto no se ha llevado a cabo y la "derivación de responsabilidad ha sido dejación, que es absolutamente criticable".