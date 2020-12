Cáritas exige a todas las administraciones públicas la atención presencial para que "no quede gente marginada"

20M EP

NOTICIA

El director de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Ángel Iriarte, ha advertido de que la pandemia de Covid-19 está generando "una nueva exclusión, la de todas las personas que no pueden hacer sus gestiones telemáticamente porque no tienen formación o no tienen los medios" y ha exigido a todas las administraciones públicas la atención presencial para que "no quede gente marginada".