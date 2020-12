Pleno aprueba la reducción de la tasa de basura desde octubre de 2020 y da "base legal" a futuras reducciones

Esta modificación está diseñada para introducir la fórmula del pago a la carta en los impuestos y tasas municipales, tal como indica la responsable municipal de Hacienda, Sonia Gaya (PSOE), quien añade que, "aprovechando precisamente esta revisión", se ha introducido una disposición adicional durante el periodo de alegaciones para dar "una base legal al gobierno local para aplicar reducciones en las tasas cuando se produzcan situaciones de estados de alarma, restricciones de la movilidad o crisis sanitarias que provoquen una limitación en la actividad económica". Las medidas se podrán aplicar con carácter retroactivo desde el 1 de octubre de 2020.

Esta modificación normativa permitirá que la Junta de Gobierno Local apruebe una reducción en la tasa por recogida de residuos correspondiente al último trimestre de 2020 a todos los negocios que han tenido limitaciones en el desarrollo de su actividad debido al estado de alarma y a la crisis sanitaria. Para ello, este trimestre no se girará el recibo que se tramitará ya en el primer trimestre del próximo año con la reducción correspondiente por no haber podido desarrollar la actividad de forma completa.

"Se trata de tener un paraguas legal con mucha rigurosidad y con mucha proporcionalidad de acuerdo a los periodos de inactividad para poder ayudar a esos sectores que se vean más afectados de acuerdo al tipo de restricción que en cada momento se pueda tener", afirma Gaya, que incide en que no se puede estar cambiando las ordenanzas "cada poco tiempo" por la tardanza en su tramitación y que "es ahora cuando lo necesitan los sevillanos".

Al respecto, el portavoz adjunto de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, recuerda que Gaya planteaba que "no se pueden cambiar las ordenanzas por algo puntual y ahora de forma chapucera en el último minuto sí van a modificarlo, dándole toda la potestad a la Junta de Gobierno". Critica "las formas" y que los grupos no hayan podido aportar a esta última medida introducida, aunque se muestra a favor de bonificar las tasas. "Es cierto que por una cosa puntual no se puede modificar, pero estamos ante una crisis mundial", agrega Gaya.

De su lado, el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha subrayado que los pagos personalizados "pueden ayudar a la ciudadanía a afrontar sus problemas financieros". Además, insiste en que "no es el momento de subir impuestos" y aboga por la congelación, "tal como planteamos desde el inicio de la pandemia, porque la economía va a notarlo y se va a beneficiar toda la ciudad".

Por último, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha subrayado en su intervención que su formación va a apoyar "todo lo que sea bueno para los sevillanos y esperamos que el resto de los partidos hagan lo mismo".