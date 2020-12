Cómo conseguir que los niños se entretengan en la mesa esta Navidad con dos manualidades decorativas

Si para alguien la Navidad es la época más mágica del año es para los niños. Los más pequeños de la casa viven con ilusión cada uno de los momentos que se llevan a cabo durante estas semanas, desde poner el árbol hasta escribir y entregar su carta llena de deseos que esperan recibir en las próximas jornadas. De hecho, son los que más disfrutan de cumplir una a una con todas las tradiciones marcadas y con las tareas asignadas por los padres y, así, conseguir que los Reyes Magos y Papá Noel sepan que, al menos, a final de año, su comportamiento ha sido ejemplar. Además, y para que puedan exprimir al máximo todas estas experiencias, cuentan con vacaciones escolares.

Claro que, llegado el 24 de diciembre, la ilusión desborda a los más pequeños que, fieles a su condición infantil, no aguantan más de cinco minutos seguidos sentados en la mesa. Y es que entre vigilar si Papá Noel surca el cielo para dejar regalos en nuestro hogar y jugar con familiares de su misma edad, los niños son un manojo de nervios. Por suerte, existen soluciones para conseguir que estos se estén quietos en su sitio al tiempo que se divierten: las manualidades navideñas para decorar el hogar. Y no, no pienses que necesitas sacar todo el baúl de materiales que tenéis reservado, puesto que, entre entremeses y platos, no cabe mucho más en la mesa.

Se trata de dos kits a la venta en Amazon que apenas necesitan materiales, no ocupan espacio y no manchan. Con ellos, los más pequeños pueden realizar decoraciones para regalar a toda la familia y, así, estar entretenidos durante las grandes comilonas. ¿Quieres descubrirlos?

Dos kits para entretener a pequeños artistas

- Scratch art. Este kit incluye 48 piezas de scratch art, una técnica que consiste en rascar con un lápiz sobre una forma con fondo negro para descubrir un sinfín de colores llamativos. Con ello, cada niño puede darle a las piezas un colorido diferente, según las zonas que rasque. El set incluye piezas con motivos navideños de diferentes tipos (Papá Noel, cajas de regalo, árbol de Navidad, muñeco de nieve, reno...), 12 lápices para rascar y 48 cuerdas por si queremos usarlo como adorno navideño.

Con este kit, los pequeños prepararán decoraciones navideñas. Amazon

- Dibujos para ventanas. Con este set, los más pequeños pueden pintar sobre algunos de los 35 dibujos navideños de la plantilla para, después, conseguir un dibujo en 3D que se puede adherir en cristales, vidrios, espejos, azulejos, vasos y hasta láminas. Incluye seis colores para pintar sobre la plantilla.

Este kit ayuda a conseguir dibujos para ventanas. Amazon

