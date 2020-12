L'ingrés mínim vital arriba al desembre a 20.712 llars en els quals viuen més de 59.000 valencians

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha reconegut l'ingrés mínim vital (IMV) al desembre a un total de 20.712 llars de la Comunitat Valenciana en els quals viuen 59.303 persones, 27.944 d’elles menors d'edat.

Per províncies, els beneficiaris són 23.098 a Alacant (11.411 menors), 6.144 a Castelló (2.984) i 30.061 a València (13.549), segons els del Ministeri recollits per Delegació de Govern en un comunicat.

Fins aquest dijous, a Alacant s'han aprovat 7.437 expedients, a Castelló 2.053 i a València 11.222. En total, l'INSS ha reconegut ja a 20.712 llars de la Comunitat el IMV: 7.437 a Alacant, 2.053 a Castelló i 34.730 a València.

Les llars beneficiàries rebran en uns dies l'import del pagament corresponent a la nòmina de desembre, la setena que abona la Seguretat Social. L'import brut total d'aquest mes ascendirà a 110 milions en el conjunt d'Espanya, una xifra que contempla també l'efecte de la retroactivitat des de juny en els casos corresponents. En total, des que es va posar en marxa aquesta prestació, el Govern ha abonat més de 518 milions, incloent aquesta nòmina.

En els sis primers mesos de la prestació, dedicada a llars en situació de vulnerabilitat, s'han registrat 1,1 milions de sol·licituds. Del total de peticions rebudes per diversos canals, 56.000 expedients estaven duplicats, la qual cosa suposa que eren vàlids una mica més d'un milió.

Durant aquest mig any, la Seguretat Social ha tramitat quasi el 80% dels expedients rebuts; és a dir, ha gestionat 800.000 sol·licituds, xifra que duplica la de les pensions contributives en tot un any. I ha resolt el 80% de les sol·licituds tramitades, mentre que a 181.000 els ha demanat que esmenen errors, com per exemple completar la documentació.

Denegades la meitat de peticions

Aproximadament, el 50% de les peticions tramitades han sigut denegades, en la major part dels casos per superar nivells de renda i patrimoni.

Després de les millores en la tramitació, queden pendents d'anàlisis 271.000 expedients, bona part d'ells rebuts durant les últimes setmanes. La Seguretat Social continua rebent uns 12.000 nous expedients de sol·licitud a la setmana.

Entre els beneficiaris de l'ingrés entren per primera vegada perceptors de rendes mínimes de comunitats autònomes que han sigut reconeguts com a beneficiaris a través d'una passarel·la desenvolupada per a l'intercanvi de dades entre administracions. Aquests reconeixements són fruit de la prova pilot realitzada amb Aragó, amb l'objectiu que no hagen de realitzar una nova sol·licitud.

Després de l’"èxit" de la prova pilot, la intenció és que aquesta passarel·la puga estendre's a altres comunitats per a facilitar la transició entre les rendes mínimes autonòmiques i l'IMV, com un mecanisme permanent d'intercanvi d'informació que permetrà una "reconversió àgil" entre les dues prestacions.

El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, recorda així que l’IMV és una norma "en contínua avaluació". Fruit de les primeres anàlisis es van fer ajustos normatius al setembre que han permés facilitar i agilitar "notablement" la tramitació d'expedients.

No obstant això, en les pròximes setmanes es realitzaran "noves millores" que permetran adaptar la norma a la pluralitat de situacions de convivència, fonamentalment entre les persones en situació de vulnerabilitat econòmica que es veuen obligades a compartir habitatge.

El Govern té prevista una pròxima modificació normativa perquè l'acreditació de la unitat de convivència es puga realitzar mitjançant un certificat dels Serveis Socials. També pretén treballar en la mateixa línia amb les organitzacions del Tercer Sector.