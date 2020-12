Lara Álvarez desvela el motivo por el que lleva traje militar y vestidos siempre con botas en 'La casa fuerte'

Lara Álvarez presenta, junto a Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda, las ganas de La casa fuerte, el reality de Telecinco que ya encara su recta final.

En él, la joven protagoniza un -lógico- cambio de look respecto al que los espectadores están acostumbrados a ver en sus apariciones en Supervivientes.

Lógicamente, las condiciones no son las mismas y han provocado que tanto ella como los estilistas tengan que darle una vuelta de tuerca a sus outfits que ahora la propia presentadora ha querido explicar.

Lara, que para el reality apuesta por blazers y pantalón y botas militares, da el motivo: tiene que caminar sobre césped artificial.

"Cuando me contaron como iba a ser el escenario de La Casa Fuerte y que había césped artificial pensé que Lara no podía llevar tacón. Como buena estilista, pensé en su comodidad y se me ocurrió por apostar por las botas militares", relata Mayte Méndez de Vigo, la estilista del programa, en un story en el Instagram de Lara.

"Más o menos a todo el mundo os está gustando", asegura. "Hay algunos que echáis de menos los tacones, pero hay una rampa por la que Lara no puede llevarlos", argumenta.

"De hecho, muchas veces preguntan que por qué con vestidos mezclamos las botas. La explicación es fácil: primero, porque nos encanta; segundo, porque son supertendencia; y tercero, porque trabajamos en césped artificial y con una rampa", relata la propia presentadora.