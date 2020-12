El TC reconeix a universitaris de la privada el dret a beques en igualtat de condicions als dels campus públics

El Tribunal Constitucional (TC) ha reconegut el dret dels alumnes d'universitats privades a rebre beques en igualtat de condicions als dels estudiants dels campus públics, segons ha anunciat la Universitat Catòlica de València (UCV).

D'aquesta forma, estima un recurs presentat per la UCV contra l'ordre de la Generalitat Valenciana que regula la concessió de beques universitàries i estableix com a beneficiaris els alumnes d'institucions públiques o de titulacions privades sense oferta pública.

Segons han informat fonts jurídiques a Europa Press, la resolució no compta encara amb la firma del tribunal i està a l'espera que es redacten tres vots particulars contraris a aquest reconeixement de beques.

L'any 2017, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va desestimar el recurs de la Universitat Catòlica contra l'ordre de beques de la Conselleria d'Educació en entendre que "no hi ha en els preceptes que es consideren infractors del principi d'igualtat cap contingut d'un dret que reconegut a la universitat pública, com a centre, no li siga reconegut a la universitat privada amb aquesta mateixa consideració, ja que l'única menció que els mateixos fan d'una i d'una altra és amb referència a la procedència de l'alumnat sol·licitant de les respectives beques".

Ara, després d'un recurs de la institució acadèmica, el TC sí els ha donat la raó i reconeix el dret dels universitaris de la privada a rebre aquestes ajudes en igualtat de condicions.

El rector de la UCV, José Manuel Pagán, farà una valoració pública de la sentència aquest matí, a les 11 hores, en la seu del rectorat.